Jamie Trenité een stuk populairder dankzij ‘Wie is de Mol?’

De deelname aan ‘Wie is de Mol?’ is goed geweest voor de tv-carrière van Jamie Trenité. De 28-jarige presentator merkt dat zijn populariteit is toegenomen en dat er opeens aan alle kanten deuren, die tot vorig jaar gesloten bleven, open gaan.

“Ik vind dat je alles zelf moet afdwingen, maar ja…het is wel waar. Dat merk ik nu”, vertelt Jamie in het AD. Hij wil er nog weinig over kwijt en hij wil ook niet zomaar ergens mee beginnen.

“Maar ik kan keuzes maken. Ik moet er in elk geval 100 procent achter staan. Niks geen popiejopie-gedrag. Ik wil niet als een ster worden ingevlogen, een scriptje krijgen en dat even snel gaan draaien. Snap je?”

Beroemd zijn

Jamie, die in 2017 Jules Unlimited presenteerde, is niet bang dat de plotselinge bekendheid hem nu naar het hoofd stijgt. Dankzij zijn moeder, actrice Linda van Dyck, keek hij op jonge leeftijd niet meer op tegen het fenomeen beroemd zijn. “Ik ben er dus ook niet zo ondersteboven van dat ik nu zelf een beetje bekend ben”, zegt hij. “Door mijn opvoeding zal ik, ondanks alle aandacht, niet snel van het padje raken. Dat is de grootste mazzel die ik heb.”

Bekendheid

Dat Trenité de grote favoriet is van duizenden ‘Wie is de Mol’-fans is dan ook niet geheel onbekend. Maar dat heeft voornamelijk met zijn uiterlijk te maken. De zogeheten molloten raken iedere aflevering namelijk maar niet uitgepraat over de looks van deze presentator.

Ook dit deze week kreeg Jaimie weer heel wat aandacht. Op social media gingen fans los naar aanleiding van déze Instagram-foto:

En zeg nou zelf… Geheel ongelijk kunnen we ze niet geven, toch?

Bron: ANP | Beeld: ANP