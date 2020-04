Na dertien jaar in de financiële journalistiek durfde ze het aan: Janneke Willemse begon eindelijk ‘serieus’ met beleggen, waar nu haar boek Blondjes Beleggen Beter over is verschenen. In 2013 startte ze haar gelijknamige blog en begon ze met het beleggen van 20.000 euro. Dat bedrag heeft ze inmiddels ruim verdrievoudigd, ondanks die ene fout: een investering in Weight Watchers. Onze collega’s van ‘Nu.nl‘ spraken met financiële kansspeler.

Voorspellingen en scenario’s

‘Niemand weet écht hoe het moet, dus kan ik het net zo goed proberen’, schrijf je. Hoe kwam je tot dit inzicht?

‘Ik deed op een gegeven moment dagelijks beursinterviews voor FinanceTelevision. Toch bleef ik altijd denken: er moet een formule zijn voor wat de aandelenkoersen gaan doen. Dat heeft lang geduurd.’

‘Maar ik weet nu: het werkt zoals bij een voetbalwedstrijd, het is denken in scenario’s. Tijdens de voorbeschouwing kijken ervaren experts naar de spelers, de opstelling, wie de trainer is, of er geblesseerden zijn. Op basis daarvan maken ze een voorspelling van wie de wedstrijd gaat winnen en waarom. Maar dat betekent niet dat je de tv uit kunt zetten, want de voorspelling hóeft helemaal niet uit te komen.’

Wat zijn de belangrijkste misverstanden over beleggen?

‘Dat je van de een op de andere dag al je geld kunt kwijtraken. Dat gebeurt niet op het moment dat je je geld goed hebt gespreid over meerdere beleggingen.’

‘Iets anders: het idee dat je er heel veel kennis voor nodig hebt. Want als je in een voor jou samengesteld ‘mandje’ van aandelen, zoals een fonds of een ETF (Exchange Traded Funds, red.), belegt voor de lange termijn, dan kun je het net zo aanpakken als sparen. Doe er elke maand wat geld bij. Dan heb je door die spreiding grote kans dat je uitkomt op het gemiddelde rendement van aandelen. Sinds 1900 is dat 8 procent.’

‘Ook het idee dat je de hele dag achter je scherm moet zitten en naar de knipperende koersen moet kijken, om precies op het juiste moment te reageren, klopt niet. Dat is handelen. Beleggen is voor de lange termijn, waarbij die kleine schommelingen niet uitmaken.’

‘Tot Tesla waren elektrische auto’s nog van die geitenwollensokkenmobielen.’

Janneke Willemse

Misverstanden en risico’s

Zelf investeer je vooral in losse bedrijven. Waarom?

‘Ik heb één gender diversity ETF, maar verder alleen individuele bedrijven. Dat vind ik leuk; ik beleg graag in ondernemingen met een verhaal. Bijvoorbeeld Netflix, wat ik ooit ben gaan kopen toen ik zelf op de bank lag te bingewatchen en later iedereen om me heen het ook had over series als Orange Is the New Black en House of Cards.’

‘In Tesla heb ik ook belegd – hoewel ik ben uitgestapt toen Elon Musk tweette dat hij het bedrijf van de beurs wilde halen. Toen ging hij van visionair naar labiel. Maar in het begin sprak het me erg aan. De CEO zei: we hebben lang genoeg gemutst, we gaan elektrisch rijden en we maken een auto die er een beetje leuk uitziet. Andere automerken maakten toen nog van die halfelektrische auto’s waar je nog niet dood in gevonden wilt worden. Van die geitenwollensokkenmobielen.’

Heb je ook fouten gemaakt?

‘Weight Watchers is zeker een fout geweest. Ik was er zelf enthousiast over, én het bleek een beursgenoteerd bedrijf, wat mijn interesse wekte. Maar de koers had niet veel gedaan. Toen Oprah (Winfrey, red.) instapte als aandeelhouder en gezicht, schoot het aandeel omhoog. Ik dacht daarom dat ik te laat was met beleggen. Toen het aandeel schommelde, en weer opliep, kocht ik. Vervolgens kwam er een megakoersdaling, mede door de onverwachte populariteit van andere diëten. Nu is nog maar de helft van mijn ingelegde bedrag over, maar het is inmiddels zo klein geworden dat het geen kwaad kan om het aan te houden.’

‘Beleggen doe je met geld waar je lang van af kunt blijven.’

Janneke Willemse

Sparen én beleggen

De rentes zijn historisch laag, waardoor geld op een spaarrekening bijna niets oplevert. Toch schrijf je in je boek dat sparen móet. Hoe zit dat precies?

‘Omdat je een noodpotje nodig hebt. Het Nibud raadt dat ook aan; het is belangrijk om iets achter de hand te hebben. Spaargeld is geld dat je ieder moment moet kunnen opnemen. In mijn geval was dat onlangs nodig voor een kapotte cv-ketel en een autoreparatie. Toch prettig als je bij zulke grote uitgaven ook je boterham gewoon nog kunt kopen. Beleggen doe je met geld waar je lang van af kunt blijven.’

Wat zou je geïnteresseerden aanraden die niet weten waar ze moeten beginnen?

‘Maak eerst een overzicht van hoeveel geld je hebt, wat je uitgeeft, en formuleer je financiële doelen. De volgende stap is de vraag of je daarvoor moet sparen of beleggen. Bij dat laatste moet je je wel goed voelen: als je het doodeng vindt en bij elke koersschommeling wilt verkopen, dan past het misschien niet bij je.’

Toch nog even over die boektitel: ik kreeg toch een beetje het gevoel van de roze gereedschapskist met een bemoedigende “girl power”-sticker erop. Waarom koos je hiervoor?

‘Je bent de eerste die daar sinds 2013 iets over zegt. Maar misschien ben je de enige die het durft te vragen. De naam is bedoeld met een knipoog, want ik heb ook juist iets tegen dingen zoals zo’n roze gereedschapskist.’

‘Een blonde vrouw zijn heeft in mijn werk nog wel eens tegen me gewerkt. Je weet natuurlijk nooit zeker of het daardoor komt, maar ik ben niet altijd even serieus genomen. Gemiddeld blijken vrouwen echter juist beter te beleggen dan de gemiddelde man. Daar verwijs ik naar met deze naam.’

Lees ook: Dit moet je dagelijks opzij leggen om op je 65ste miljonair te zijn

Tekst door Gea Bruinsma via Nu.nl