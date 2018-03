In deze Japanse spa dompel je je onder in een bad van rode wijn

Ben je zo gek op wijn dat je er wel in zou willen zwemmen? Dat kan. Bij het ‘Yunessun Spa Resort’ dompel je je onder in een heerlijk bad van de rode versie van deze alcoholische versnapering.

En dat is niet het enige bijzondere dat ze daar hebben. Je kunt ook nog kiezen uit een bad vol koffie, groene thee of chocolade. NOM! Voor ieder wat wils dus. Deze heerlijke verwennerijen maken deel uit van een amusementspark in Japan en het wordt nog beter. Want wat hoort er bij een bad vol rode wijn? Juist, een heerlijk glaasje hiervan.

Cleopatra

Met dit alcoholische bad wil de spa je dezelfde behandeling laten ondergaan als Cleopatra. Wel kun je helaas maar 12 dagen per jaar hiervan genieten en daarom zijn er nog veel meer bijzondere baden. Elk versie heeft dan ook een eigen functie. Koffie zorgt voor een vermindering van cellulitis en het groene thee-bad helpt om je huid en je immuunsysteem een oppepper te geven. Het beste van allemaal: met Valentijn kun je zelfs een duik nemen in een bad vol chocolade. Lekker!

