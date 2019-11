Japans bedrijf bewijst: vierdaagse werkweek leidt tot hogere productiviteit

Vier dagen werken en voor vijf dagen betaald krijgen, wie wil dat niet? De Japanse afdeling van Microsoft deed afgelopen augustus een test waarbij het hele bedrijf de hele maand een vierdaagse werkweek had, en voor vijf dagen betaald kreeg. En dat leverde het bedrijf behoorlijk wat op.

De vraag is natuurlijk wat beter werkt: kwantiteit of kwaliteit. De westerse maatschappij ziet natuurlijk het met liefste kwantiteit én kwaliteit. Minimaal 40 uur knallen en topresultaten behalen. Maar de vraag is hoe haalbaar dat is. In Japan, waar werkdagen van 40 uur peanuts zijn, werd afgelopen augustus getest wat het met het bedrijf zou doen als het van een vijfdaagse naar een vierdaagse werkweek zou terugschroeven. En jawel: dat leverde kwaliteit op.

Voor iedereen beter

Een dag per week vrij om aan je persoonlijke ontwikkeling te besteden, en daarbij ook nog eens 800 euro om daaraan uit te geven of om met de familie op vakantie te gaan. Je moet het durven als bedrijf. Maar het leverde Microsoft Japan veel op. De maand augustus bleek 40 procent productiever te zijn dan het jaar ervoor. En het was niet alleen goed het bedrijf. Werknemers voelden zich gelukkiger en waren daardoor in staat tot betere prestaties. Ook het milieu was erbij gebaat: er werd minder geprint en 20 procent minder elektriciteit gebruikt omdat het kantoor dicht was (vragen wij ons wel af: werd dat gecompenseerd door alle huishoudens waar die vijfde dag wel iemand thuis was die normaal werkte?).

Nog een experiment

Het ICT-bedrijf maakte de dag minder mogelijk door de tijd die aan vergaderen werd besteed te halveren. CEO van Microsoft Japan, Takuya Hirano, gelooft namelijk niet in een fulltime werkweek. ‘Werk niet te lang, rust goed en leer veel. Ik wil dat werknemers nadenken over en ervaren hoe ze dezelfde resultaten kunnen bereiken met 20 procent minder werktijd’.

Deze winter zal het bedrijf weer experimenteren, maar dan nu met een flexibele werkweek waarin werknemers hun tijd zelf naar behoefte mogen indelen.

Bron: MT.nl | Beeld: Unsplash