Javier Guzman: ‘Als ik verliefd ben, ben ik als een jongen van veertien op het schoolplein’

Tien minuten nadat cabaretier Javier Guzman tegen zijn dochter zei: ‘Lieverd, ik ga stoppen met roken,’ schoof ze een contract onder zijn neus om dat vast te leggen. Hij tekende braaf. Vertelt hij terwijl hij een sigaret rookt.

Tekst Milou van der Will | Foto’s Anke van der Meer

Dus je hebt het contract al verbroken?

‘Ja, en nu stel ik haar teleur. Maar ik probeer mijn dochter uit te leggen dat uitstel niet altijd afstel is. Ik wil het nog steeds, ik moet er alleen de juiste mindset voor hebben.’

Eigenlijk was mijn eerste vraag: zullen we het niet over verslaving hebben?

‘O, dat klinkt me als muziek in de oren. Dat gebeurt bijna nooit. Ik ga er ook meteen anders door zitten. Soms stellen ze het nog uit tot de derde vraag, maar het komt altijd wel aan de orde. Over mijn verslavingen is echt alles al gezegd, dus ja, fijn.’

Hoe gaat het met je voorstelling Ga-bie-jer?

‘Het is mierenneuken, maar ik vind hem op bepaalde punten nog niet af. Dus ik ben aan het finetunen. Wel grappig, want ik dacht: als ik mijn naam nou fonetisch op de poster zet, gaan mensen ’m misschien goed uitspreken. Kwam er laatst een vrouw na de voorstelling naar me toe en vroeg: ‘Hé, Jafjé, waarom noem je je voorstelling eigenlijk Ga-bie-jer? Toen heb ik geprobeerd niet te huilen.’

Is humor belangrijk in de liefde?

‘Chloé, met wie ik nu twee jaar ben, heeft heel leuke gedachtekronkels. Als ze een grapje maakt, kijkt ze me aan en zegt ze: ‘Dit was wel een goede grap, hè?’ Zo van: je bent heus niet de enige die dat kan.’

Wat maakt haar verder leuk?



‘Als ik verliefd ben, kan ik irritant zijn. Dan verdwijn ik helemaal in iemand. Dan stotter ik de hele tijd en ben ik als een jongen van veertien op het schoolplein. Vroeger had ik niet het vermogen om weer terug op aarde te komen, maar bij haar lukt dat wel. En dat is een goede zaak. Wat ik leuk aan haar vind, is dat ze zo authentiek is. En grappig dus, en krachtig. Ze is actrice en fotografe, en ze gaat als een raket.’

All about Javier



Wie: Javier Guzman (40)

Woont in: Amsterdam

Kennen we van: zijn shows Delirium, Oorverdovend en Delirium II

Nu in het theater met: zijn voorstelling Ga-bie-jer

Relatie met: fotografe en actrice Chloé Leenheer (bekend van Zusjes en Expeditie Robinson)

