Je bureau overzichtelijk houden tijdens het thuiswerken doe je zo

Nu je misschien wel verplicht bent om thuis te werken, is een goede werkplek essentieel. Anders wordt het misschien wel een stuk lastiger om ook echt te kunnen genieten van je vrije tijd. Daarom zet VIVA wat tips op een rijtje om je bureau overzichtelijk te houden.

Als allereerste is de plek van je bureau heel belangrijk. Je hebt misschien de neiging om tegen de muur aan te gaan zitten, maar dat is juist níet handig. Wanneer je desk namelijk een centraal punt in de kamer inneemt, zul je eerder geneigd zijn om deze plek op te gaan ruimen. Daarnaast kan een prikbord helpen om rondslingerende aantekeningen op een centrale plek te houden én je hebt ook meer overzicht van wat er moet gebeuren. Ook opbergdozen zijn hiervoor een goede oplossing.

Bureau overzichtelijk

Maar dat zijn niet de enige manieren waarop je je bureau overzichtelijk kunt houden. Ook goed licht is van essentieel belang om goed te kunnen werken. En nee, ga hierbij dan niet voor een bureaulamp, maar juist voor een vloerlamp. Zo bespaar je ruimte en is het niet zo donker in je home office.

Klusjes

Juist nu je thuis aan het werk bent, heb je misschien wat tijd over voor klusjes die normaal bleven liggen. Als er nog een stapel papierwerk ligt, is dit het moment om dit aan te gaan pakken. Door dit te sorteren in mappen met voor elke categorie een eigen kleur, heb je veel meer overzicht. Geen zin in mappen vol met blaadjes? Dan is er ook een mogelijkheid om alles in te gaan scannen en digitaal te bewaren.