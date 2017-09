Je kunt je chats blijkbaar markeren als ongelezen en andere WhatsApp-hacks

Hoewel er geen dag voorbijgaat dat we de app niet gebruiken, heeft WhatsApp blijkbaar toch nog een aantal geheimen voor ons. Wist jij bijvoorbeeld dat je chats kunt markeren als ongelezen? Wij zetten deze en meer WhatsApp-hacks voor je op een rijtje.

Markeer als ongelezen

Zonder deze optie in onze mailprogramma zouden we sowieso de helft van wat we moeten doen, vergeten. En zo gebeurt het ook regelmatig met appjes: soms ben je even te druk om te reageren, en vervolgens vergeet je je gewoon om iets terug te sturen. Dat is nu verleden tijd, want blijkbaar kan je gelezen appjes markeren als ongelezen. Als je gebruikt maakt van iOS swipe je de chat gewoon van links naar rechts en krijg je de optie te zien. Heb je een Android-telefoon? Dan houd je de chat met de persoon in kwestie lang ingedrukt, om vervolgens de optie te selecteren.

Vet gedrukt

Soms wil je dat bepaalde delen uit je berichtje extra duidelijk zijn of wil je je berichtje gewoon net dat beetje extra geven. Hoe? Door deze cursief te maken, vet te drukken of te onderstrepen. Door te tappen op je getypte tekst, krijgt je de opties direct te zien of je klikt op ‘meer opties’ en selecteert ze daarna.

Pinnen maar

Als je iemand niet wilt vergeten om een appje te sturen of niet eindeloos wilt zoeken in je chats, is het handig als je gesprek met diegene bovenaan staat. Ook dat is dus mogelijk met WhatsApp. Net als bij het selecteren van de optie ‘markeren als ongelezen’, swipe je bij iOS van links naar rechts om de optie te selecteren. Bij Android houd je de chat lang ingedrukt. Je kunt maximaal drie chats vastpinnen.

Bron Cosmopolitan | Beeld Shutterstock