Je raadt nooit wat het vieste plekje in auto’s is

Als je een auto hebt en daar regelmatig gebruik van maakt, denk je vast niet zo snel na over het feit dat hij vol zit met bacteriën. Het is immers schoner dan het openbaar vervoer, toch? Dat klopt, maar je auto is verassend genoeg een toevluchtsoord voor bacteriën.

Als je denkt aan het vieste plekje in een auto, waar denk je dan aan? Juist. Aan het stuur, de deurklink, schakelpook of bijvoorbeeld de automat, waar je immers op staat met je schoenen van straat.

Verzekeringsmaatschappij NetQuote heeft een onderzoek gedaan naar de hygiëne in drie verschillende type auto’s: taxi’s, huurauto’s en request rideshare vehicles (zoals Uber). Uit het onderzoek blijkt dat de veiligheidsgordels in taxi’s het viest zijn. In een huurauto daarentegen zitten de meeste bacteriën op een schakelpook en als je vaak een Uber pakt, zitten de meeste bacteriën op de knopjes om de ramen mee te bedienen.

Vies vs. Schoon

Van de voertuigen die getest zijn, blijkt dat auto’s zoals Uber veruit de meeste bacteriën bevatten. En dat is op zich ook wel logisch, aangezien er per dag tientallen mensen in zo’n auto stappen. ‘Wc-brillen en koffiereservoirs bevatten allebei minder bacteriën dan carpool- en huurauto’s’, schrijft NetQuote op zijn website.

Taxi’s waren gemiddeld het schoonst van de drie auto’s, maar toch scoren ze laag op het gebied van autogordels. En dat ligt aan het schoonmaken. ‘Taxi’s zijn verplicht om hun auto schoon te houden, wat mogelijk betekent dat ze reinigings- en desinfectiemiddelen gebruiken voor de veiligheidsgordels’, zegt microbioloog Jason Tetro.

Wat jíj kunt doen

Omdat jouw auto misschien geen taxi of Uber is, betekent het niet dat hij niet vies is en onder de bacteriën zit. ‘Alle plekken die regelmatig door verschillende mensen worden aangeraakt, zijn vatbaar voor veel bacteriën. Daarom maken we ze schoon’, aldus Tetro.

‘De vloermatten zijn zonder twijfel de vieste plekken in de auto van een gemiddeld persoon. Ze zijn een toevluchtsoord voor bacteriën, vooral als je iets in de auto hebt gemorst’, zegt Tetro. Andere plaatsen in je auto die vol zitten met bacteriën zijn de ventilatieopeningen, de bekerhouders, de kofferbak, het stuur, de bedieningsknopjes, de schakelpook en deurklinken.

Kortom, als je je auto gaat schoonmaken, moet je ook echt álles even afnemen met een nat doekje en schoonmaakspul. Van de ramen tot aan de kleinste bedieningsknopjes.

Tips

Het klinkt lastig, maar het is zeker niet onmogelijk: je autoriemen schoonmaken. Tetro heeft daarvoor een handige driestappenplan gemaakt:

Trek de veiligheidsgordel er helemaal ‘uit’. Gebruik een reinigings- of desinfectiemiddel en zorg ervoor dat de riem goed vochtig is. Gebruik een (microvezel)doekje en ‘druk’ als het ware de chemicaliën in de stof.

