‘Je slechte eigenschap?’ Waarom je beter dít niet kan antwoorden tijdens een sollicitatie

Hoewel wat spontaniteit goed is, zijn er zeker vragen die je kunt voorbereiden voor een sollicitatiegesprek. Eentje die gegarandeerd terugkomt? De vraag naar je goede, maar vooral ook slechte eigenschap. Dít kun je het beste daarop antwoorden.

Je wilt bij zo’n vraag natuurlijk niet jezelf de grond in boren, maar werkgevers vragen met een reden naar je slechte eigenschappen. Op deze manier laat je zien dat je kritisch naar jezelf kunt kijken en waar je zelf nog ruimte voor verbetering ziet.

Slechte eigenschap sollicitatie

Belangrijk allereerst is daarom om niet iets specifieks te benoemen. Ja, je Excel-kwaliteiten kunnen beter, maar met wat begeleiding heb je het vast zo onder de knie. Hetzelfde geldt voor een slechte eigenschap: bekijk hier goed naar wat er bij deze sollicitatie gevraagd wordt. Heb jij een te grote mond op een plek waar dat zeker te weten niet gewaardeerd wordt? Ga dan eerder voor een wat verzachtende eigenschap: je zou soms wat beter na kunnen denken voordat je iets zegt (en eerlijk: wie niet).

Lolbroek uit

Hoewel humor een uitstekende manier is om het ijs wat te breken, moet je er bij deze vraag voorzichtig mee zijn. Niet elke (toekomstige) baas weet dat even goed te waarderen. En ja, de clichés der clichés: blijf weg van het antwoord dat je een perfectionist bent. Ja, deze eigenschap kan je soms helemaal gek maken, maar deze reactie hebben werkgevers inmiddels wel gehoord. Dat geldt ook voor het feit dat je een workaholic zou zijn. Geef eerder aan dat je soms moeite hebt met dingen loslaten.

Slechte kwaliteiten? Ik?

Geen slechte kwaliteiten kunnen verzinnen, is misschien wel het ergste wat je in deze situatie kunt doen. Niemand is perfect en helaas, ook jij niet. Bedenk van tevoren goed wat je nog zou willen verbeteren aan jezelf op de werkvloer. Is het iets secuurder te werk gaan of juist wat meer de boel de boel laten? Maar: laat hier nog wel wat ruimte voor spontaniteit. Als jij een vast riedeltje op gaat dreunen bij elke vraag, heeft de werkgever niet snel het idee dat je ook echt oprecht bent. Spannend, maar oefening baart kunst!

