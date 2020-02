Je werk loslaten doe je zo: deze tips helpen je om ook echt van vrije tijd te genieten

Je werk achterlaten op kantoor en helemaal kunnen loslaten? Easier said than done. Of het nu piekeren is over dat ene gesprek, of nog even wat afmaken, de kans is groot dat je thuis nog veel stress voelt van wat er gedurende de dag is gebeurd. Met deze tips kun je beter genieten van je vrije tijd.

Zodra je eenmaal thuis bent, lijkt het wel of de gebeurtenissen van die dag maar door je hoofd blijven schieten. Het gevolg? Je bent uren aan het piekeren over zaken die eigenlijk niet zo van belang zijn. Tijd om hier iets aan te doen, want hoe meer je blijft stressen, hoe meer dit weer kan zorgen voor een slaapstoornis, een slecht humeur en je kunt er zelfs ongezonder door gaan eten.

Werk loslaten

Loslaten dus, je werk. Maar hoe doe je dat? De eerste stap is een andere manier van denken. De Amerikaanse wetenschapper in de psychologie Guy Winch weet als geen ander hoe het is als je niet kan stoppen met piekeren. Hij kwam hierdoor in een burn-out terecht en besloot bij te houden hóeveel tijd hij in de week hij nu eigenlijk aan het malen was. En wat denk je? Wel 14 uur bracht hij al piekerend door. Een hele tijd, en daarom besloot hij het roer om te gooien.

Mobiel uit

Doordat we nu door technologie overal bereikbaar kunnen zijn, ben je niet langer gebonden aan een kantoor om te werken. Je kunt thuis je laptop openklappen, in een caféetje, of nog even snel op vakantie. En dat is ook meteen waar het misgaat. De grens tussen werk en privé wordt steeds onduidelijker. Winch geeft dan ook als tip om een ‘psychologische grens’ op te stellen. Dat betekent dat al werk je thuis, je hier wel een echte werkplek maakt. Zo kan het niet gebeuren dat je nog snel even op de bank wat achterstallige mails wegwerkt, terwijl je al heel de dag aan de slag bent geweest.

Ritueel

En ja, een ritueel zodat je de overgang van werk naar ‘thuis’ voelt, is dan ook heel belangrijk. Trek bijvoorbeeld een chillpak aan, verander de muziek: doe in ieder geval iets zodat je gedachten snappen dat je niet meer aan het werk bent. De wetenschap toonde namelijk ook al eerder aan dat je gewoontes en gedachten kunt aanpassen door willekeurige verbanden op te bouwen. Elke dag dus om vijf uur even Spotify op die chillmodus en je hersenen snappen voortaan dat het tijd is om te relaxen.

Denk in oplossingen

Piekeren haalt vaak maar weinig uit. Winch heeft dan ook als advies om je zorgen om te zetten in een probleem dat moet worden opgelost. Drukke dag morgen? Denk dan niet in ‘oh ik moet zoveel doen’, maar in ‘hoe ga ik dit morgen aanpakken zodat ik ook nog een beetje adem kan halen’. Door gerichte vragen te stellen, zul je uiteindelijk met een ontspannener gevoel de dag beginnen. Uiteindelijk kun je zo je werk loslaten, écht.