Video: deze tranentrekkende influencer is als de dood voor een 9-tot-5-baan nu haar account is geblokkeerd

Meid, pak je popcorn en ga er even goed voor zitten. We willen je namelijk graag kennis laten maken met Jessy Taylor, de ‘influencer’ die op dit moment huilend viral gaat omdat haar account is verwijderd en ze ‘niets is zonder haar following’ (haar woorden).

‘I’m nothing without my following’ – aldus Jessy Taylor

Tot twee dagen geleden was Jessy Taylor je gemiddelde influencer met zo’n 130.000 volgers. Maar toen sloeg het noodlot toe: terwijl Jessy haar nieuwste YouTube-video aan het editten was, kwam ze erachter dat haar account is verwijderd op Instagram.

‘I don’t want a 9 to 5 job!’

En voor een influenza meid als Jessy heeft dat desastreuze gevolgen. In een uiterst dramatische video roept ze haar ‘community’ op om haar te helpen haar account terug te vinden. Want, zo vertelt ze jankend, ze is niets zonder haar following en heeft kneiterhard gewerkt om te zijn waar ze nu is. Haar grootste angst? Een 9-tot-5-baan, luidt een van haar noodkreten.

‘STOP REPORTING MY ACCOUNT’

Saillant detail is de titel van haar video: ‘stop reporting my account.’ Ze is er namelijk van overtuigd dat Instagram haar account heeft geblokkeerd, omdat mensen haar gerapporteerd zouden hebben. ‘I want to say to everybody that’s reporting me – think twice because you’re ruining my life, because I make all of my money online, all of it and I don’t want to lose that.’

Waarom zouden mensen haar rapporteren? Jessy zelf heeft geen idee. Maar – en hier wordt het verhaal pas echt treurig – in een andere YouTube-video blijkt Jessy snoeiharde racistische uitspraken te doen. Ach meissie, en je account is geblokkeerd? Gek!

Mental breakdown

Wie de video van drie minuten verder kijkt, ziet Jessy echt instorten. Jessy vreest namelijk voor een baantje bij de McDonald’s omdat ze ‘no skills’ heeft en dan is er ook nog die studieschuld die ze moet afbetalen. ‘I used to work at fucking McDonald’s before I did YouTube, Instagram, before I had 100,000 followers, before I had everything in my life I was a fucking loser.’

De video waarin Jessy huilend om hulp vraagt.

De video waarin Jessy racistische uitspraken doet.

Reacties

Op YouTube regent het inmiddels reacties op Jessy’s emotionele video. Wij hebben de meest opmerkelijke reacties voor je op een rij gezet.