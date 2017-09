Een lesje powerposing: dit zegt je lichaamshouding over je

Wil je goed uit de verf komen tijdens je sollicitatiegesprek? Let dan op je houding. Coach Sabina Weeda (39) van Tempo-Team geeft advies in powerposing, want door je bewust te worden van je eigen lichaamstaal, vergroot je de kans om te worden aangenomen.

VIVA samen met Tempo-Team

Lichaamstaal zegt veel meer over jezelf dan je denkt. Sterker: het is een kwestie van secondes om aan te tonen of je onzeker of zelfverzekerd overkomt. Of je stressbestendig, enthousiast, betrouwbaar, timide of juist druk bent. Let tijdens je gesprek dus goed op je houding, want – ook al spring je er op papier uit – als er lichaamswise geen klik is, is de kans groot dat de baan toch naar een ander gaat. Hier vijf handelingen waardoor je jezelf goed presenteert. Wil je extra tips van Sabina? Bekijk deze video!



Geef een stevige handdruk

“Maar niet zó krachtig dat de vingers van je gesprekspartner hard worden samengeknepen. Een medium handdruk dus, waarbij je degene die je begroet ook aankijkt. Snel last van zweethanden? Spoel ze van tevoren dan even af met koud water of spuit wat deo op je handen om te voorkomen dat het een natte boel wordt.”

Houd je rug recht

“Niets komt zo ongeïnteresseerd over als onderuitgezakt in je stoel zitten. Neem dus een actieve lichaamshouding aan die belangstelling én ontspanning uitstraalt. Tip: ga rechtop zitten met je rug tegen de leuning en je handen losjes op je schoot of op tafel. Is degene tegenover je aan het woord? Pas dan je houding aan door iets naar voren te leunen. Daardoor kom je geïnteresseerd over.”

Praat met handgebaren

”Tijdens een (sollicitatie)gesprek zitten mensen geregeld met hun armen over elkaar. Niet zo gek, want in lastige situaties is dat simpelweg een reflex dat een stukje zekerheid geeft. Probeer die houding alleen af te leren. Het komt nukkig over, en daarnaast is het een teken van weerstand. Beter kun je je armen gebruiken om handgebaren te maken. Daarmee verlevendig je een gesprek, zet je je woorden kracht bij en kom je ook charismatisch en enthousiast over. Mits je natuurlijk niet continu aan het zwaaien bent, maar dat spreekt voor zich.”

Maak oogcontact

”Door je gesprekspartner aan te kijken toon je lef. Het komt zelfverzekerd over. Daarnaast geef je de ander daarmee onbewust ook een teken van vertrouwen, want door iemand recht aan te kijken insinueer je dat je luistert en geïnteresseerd bent.”

Lach!

”Een tikkie gespannen en zenuwachtig zijn is helemaal niet erg. Sterker: daardoor laat je juist zien dat de baan belangrijk voor je is. Probeer het gesprek alleen niet te zwaar te maken en laat gerust zien dat je op z’n tijd ook in bent voor een lolletje. Ze zijn tenslotte op zoek naar een goede en léuke collega. Met een (glim)lach kom je prettig en sympathiek over, dus maak daar absoluut gebruik van. Maar hé, wel alleen als het oprecht is. Lichaamstaal liegt namelijk niet…”

Wil je hulp of meer tips hoe je het beste uit je sollicitatie haalt? Ga naar de website van Tempo-Team.