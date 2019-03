De jonge Brad Pitt in een zwembroek en 10 andere vergeten reclames met celebs die je wilt zien

Reclames, we hebben er niet zoveel mee. Behalve dan die waarin de grote Hollywoodsterren ooit schnabbelend aan hun centjes kwamen. Want de nostalgie van een Courteney Cox die haar huur betaalde met een tamponreclame, of Bruce Willis die zich met hart en ziel in een absurde drankcommercial stort, dat wíl je toch gewoon zien?

Speciaal voor jou zetten we er 11 onder elkaar. You’re welcome.

Leonardo DiCaprio voor Bubble Yum

Deze grote Hollywoodster was als 14-jarige jongen te zien in een reclame voor kauwgom. En uiteraard ziet Leo er met zijn baby face als 14-jarige uit als een kind van 9. En kijk hier meteen de 3 beste en slechtste films van Leonardo DiCaprio.

Jennifer Lawrence voor MTV’s My Super Sweet 16

Lawrence speelde onder andere in The Hunger Games, American Hustle en X-Men: First Class. Maar ze was ook te zien in een reclame voor MTV’s My Super Sweet Sixteen. Mocht ze op een bed liggen terwijl ze werd rondgedragen, ja Jenn, those were the days…

Megan Mullally voor Egg McMuffin

De vrouw die Karen uit Will & Grace onsterfelijk zou maken (Oh Smithie…) zat nog een blauwe maandag met John Goodman in een MacDonalds reclame.