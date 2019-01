Hallo Willem: Judas staat op Videoland en dit is wat we er van vinden

Bijna 1,2 miljoen mensen keken gisteravond naar de eerste aflevering van de nieuwe RTL- en Videolandserie ‘Judas’. De aftrap van de serie die is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Astrid Holleeder, verliep alleen niet helemaal vlekkeloos.

Lees ook:

Wa zeggie?

Zo ontdekten enkele oplettende kijkers de nodige fouten in meerdere scènes en vonden veel anderen het plat Amsterdams was zonder ondertiteling amper te verstaan. Het acteerwerk van hoofdrolspelers Rifka Lodeizen (Astrid Holleeder) en Gijs Naber (Willem Holleeder) werd door velen de hemel in geprezen, maar de verstaanbaarheid van de personages was volgens velen onder de maat. ‘Echt niet te verstaan’, reageerde iemand. Een ander: ‘Ondertiteling misschien een tip?’. En: ‘Wat is het geluid slecht’. Veel kijkers besloten daarom via teletekst de ondertiteling voor doven en slechthorenden aan te zetten. Dat hielp gelukkig.

Korte storing

Naast het ontbreken van ondertiteling kampte ook het on demandplatform van Videoland – dat sinds vorig jaar onderdeel is van RTL Nederland – met een korte storing. Het videoplatform heeft nog niet gereageerd, maar waarschijnlijk heeft de storing te maken met een capaciteitsprobleem. De dienst zou de vele abonnees die Judas wilden kijken niet aankunnen. Ook bij het online gaan van het programma Temptation Island VIPS afgelopen lente was de dienst langere tijd onbereikbaar voor abonnees.

Miere(met)neukers

Bij een eerste aflevering van een programma zijn er altijd kijkers die kijken om het afkraken en die uit zijn op het onthullen van missers en fouten. Bij Judas was dat gisteravond niet anders en dus kwamen er meerdere flaters bovendrijven. Wel erg scherp opgemerkt, moeten we toegeven.

Een greep uit de vele reacties op Twitter:

Het is 2013 en je hoort een nummer van 2016 in een café op 1min 46 aflevering 4 #serie #judas #videoland #rtl — Marcel franse (@Marcelfranse) January 6, 2019

Foutje in de film #Judas haha. Zwarte Golf in beeld met kenteken uit 2015 (GH-208-J) aldus Google terwijl de scène zich in 2011 afspeelt 😴😴😴😴 — Droopy (@AndrewPRoodbol) January 6, 2019

Bierglas gaat van vol naar halfvol en vervolgens weer van vol naar halfvol vanuit verschillende camerapunten #Judas #regiefoutje — Luuk Eijkels (@Luuk_Eijkels) January 6, 2019

Huh, werd Cor bij de Chinees in Laren afgeknald? #Judas Ik dacht in Amstelveen. — sɾıN ǝıɹɹǝℲ (@FerrieNijs) January 6, 2019

Wattes?

Het ‘plat Amsterdams’ dat de acteurs spreken in de serie werd niet in alle hoeken van het land verstaan. Veel kijkers baalden dan ook als een stekker dat er geen ondertiteling was. Iets waar de kijkers van Videoland overigens wel over beschikken.

Kan #judas ondertiteld worden. Dat Ansterdams is soms niet te volgen — ruuddelissen (@Ovic44468140) January 6, 2019

Echt niet te verstaan. Weet niet of het aan het geluid ligt of aan de accenten. Ondertiteling misschien een tip? Anders jammer, maar niet te volgen #Judas — Denny Drijfhout (@DennyDrijfhout) January 6, 2019

Goed gespeeld maar onverstaanbaar #judas — Cobus (@Cobus68571732) January 7, 2019

Willem bijna niet te verstaan #judas — zilla (@zillaangel) January 6, 2019

Al die klagers over onverstaanbaarheid komen waarschijnlijk allemaal uit Schubbekutteveen en omstreken. #zeurklaagjank #judas — rozenhuis (@rozenhuisje) January 6, 2019

Dikke neus

Commentaar was er ook op de visagie; onder andere de nepneus van Gijs Naber als Willem Holleeder zorgde ervoor dat sommige kijkers het idee hadden dat ze naar een persiflageprogramma keken in plaats van naar een spannende crimeserie. Wellicht een kwestie van wennen. Want na meerdere afleveringen te hebben gekeken, denk je echt dat je naar Holleeder kijkt.

#judas zegt mijn vrouw opeens, t lijkt wel de @tvkantine — HaDia (@harryendiana) January 6, 2019

Kom maar door!

Gelukkig waren er ook meer dan genoeg positieve geluiden van mensen die niet kunnen wachten op de tweede aflevering. En zo’n nieuwe serie mag je ook best even de tijd gunnen, niet?

Weliswaar (nog) geen Penoza-niveau maar de eerste indruk van #Judas is positief; afgezien dan van wat schoonheidsfouten. De spanning waaronder Astrid voortdurend leeft, is voelbaar en het acteerwerk van Rifka Lodeizen en Gijs Naber is gewoon goed. pic.twitter.com/8fqyK5cBET — Elsschot🇪🇺🇳🇱 (@marcelbar8) January 6, 2019

De nieuwe zondagavond serie ….. #Judas ! Wat een prachtig acteerwerk.

Ideale serie om het weekend mee te eindigen. #ennunaarbed #kerstverlofvoorbij — Mark Mülders (@MuldersMark) January 6, 2019

Knap hoe de makers van #Judas je zo’n naar onderbuikgevoel kunnen geven. #bingewatchingsunday #videoland — Maja Zijlstra (@majazijlstra_) January 6, 2019

die gene speelt @PeterRdeV echt goed vooral de stem #judas — 👮⚫💙 ⚫jeanny⚫💙⚫👮 (@vrolijkejeanny) January 6, 2019

