Kaasliefhebber, opgelet! Zou jij je wagen aan cheese tea?

Dat je een kop thee drinkt bij je cracker met kaas, is niet zo verrassend. De nieuwe trend op Instagram is dat wél, want het draait geheel om thee en kaas in één beker.

Als het aan kaasliefhebbers ligt, smaakt alles beter met wat kaas erover, op of doorheen. Maar worden ze ook warm van zogenaamde ‘cheese tea’? Warm is misschien niet het goede woord, want cheese tea is een koude thee met een opgeschuimd laagje kaas. In sommige gevallen zelfs met wat vers fruit of chocolade, net wat je zelf lekker vindt.

‘Verfrissende milkshake’

Van oorsprong komt de trend uit Taiwan en vervolgens waaide hij naar Singapore en Japan. Kaasthee is echter niet in Azië blijven hangen; ook in New York, Los Angeles en Londen zijn er tentjes die de bijzondere thee serveren. Volgens Kate Springer, journalist van Condé Nast Traveler, smaakt het als een ‘verfrissende milkshake met thee’, en gaan de zoute en kruidige smaken goed samen.

Instagram

Ze is duidelijk niet de enige die positief over het drankje denkt, want Instagram vult zich met foto’s van mensen die het drinken. Zou jij je eraan wagen?

Bron Nieuwsblad, Metro UK | Beeld Instagram