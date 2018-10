Kaj van der Voort: ‘Ik kan me echt als een lul gedragen’

Privéjets, miljoenenjachten en dure hotels… Zanger en presentator Kaj van der Voort leeft een jongensdroom. Maar wat hem het meest gelukkig maakt? Een kaartavond met vrienden en wijn van de avondwinkel.

Tekst Kimberly Palmaccio | Foto’s Liz van Campenhout | Met dank aan Baut Amsterdam

Stipt op tijd komt Kaj het restaurant binnengelopen. Hij gaat zitten, bestelt een cappuccino en ploft een grote pot gel op tafel. Lachend: ‘Ik moet mijn haar nog doen.’ Met zijn out-of-bed-look maakt hij een nonchalante indruk. Al kan die verschijning ook te maken hebben met de veertig uur durende trip naar Ibiza waar hij net van is teruggekomen. Hij was er ‘voor werk’, al heeft hij geen feestje overgeslagen.

Kater?

‘Gelukkig heb ik kunnen bijslapen. Ibiza was bizar. Ik was er om een clip op te nemen en mocht mijn vrienden en vriendin meenemen. Soms dacht ik: dit slaat nergens op. Privéjets, jachten, dure hotels: het is te gek dat ik dit met mijn vrienden mag delen. Ik leef echt een jongensdroom.’

Sta je daar weleens bij stil?

‘Als ik kijk naar tien jaar geleden doe ik nu de dingen waar ik toen van droomde. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar als ik heel eerlijk ben, ga ik nóg liever lekker low-budget met mijn vrienden op vakantie. Begin deze maand zat ik op Mallorca met vrienden, tussen werk door. We hebben alleen maar geslapen, gegeten en gekaart. ’s Avonds dronken we wijn van de avondwinkel. Zo’n vakantie maakt me veel relaxter. Daar heb ik meer van genoten.’

Alleen is dat niet zo insta-proof.

‘Varen op een jacht in Ibiza is interessant en vet om te delen. Een kaartavond op Instagram boeit natuurlijk helemaal niemand.’

Vind je het belangrijk wat andere mensen van je vinden?

‘Onwijs. Ik hoop niet dat mensen me een arrogante kwal vinden, of irritant. Zo ben ik niet, terwijl die vooroordelen er wel zijn. Dat blijkt uit sommige haatreacties die ik op social media krijg. ‘Verwend bekend Nederlandertje’ of ‘Irritant joch’ heb ik vaak gelezen. Ik ben daarom selectief met de dingen die ik deel op social media, al zou ik me nooit anders voordoen dan ik ben. Ik stoor me nogal aan perfecte Instagram-leventjes.’

Bij jou ziet het er anders ook aardig gelikt uit.

‘Klinkt arrogant, maar dan is dat nu misschien ook zo. Op Instagram zet ik niks in scène, zoals velen dat wel doen. Ik kies uit wat ik vet vind om te delen, meer niet.’

Kaj van der Voort werd op 6 juli 1996 geboren in Beverwijk waar hij opgroeide in een gezin met twee oudere zussen. Al op jonge leeftijd zette hij zijn eerste schreden op het muzikale vlak. In 2007 was hij te zien en horen in Kinderen voor kinderen en in datzelfde jaar werd hij geselecteerd als een van de hoofdrolspelers in de musical Ciske de rat. Kaj prijst zijn ouders – die uit elkaar gingen toen hij zeven was en bij wie hij nog steeds om de beurt woont – voor hun onvoorwaardelijke steun. ‘Zonder hen was het nooit gelukt. Ze hebben me jaren van hot naar her gereden.’ Op zijn zeventiende brak hij door bij het grote publiek met de boyband B-Brave, die als derde eindigde in het talentenjachtprogramma X Factor.