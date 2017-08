Kan er niet wat meer bij? Dit is waarom er zoveel lucht in je zak chips zit

Wat kunnen we toch genieten van chips. Bij de borrel of gewoon lekker met de zak op de bank tijdens het bingen van een fijne serie. Maar altijd als we die zak openscheuren, worden we toch altijd een beetje teleurgesteld. Kan er niet nog een beetje meer bij?

Als je de zak opentrekt, is ie vaak slechts voor de helft gevuld. Afzetters! Of toch niet?

Er is in de zak toch nog veel meer plaats voor chips, in plaats van al die lucht? Maar die zak chips blijkt niet gevuld met lucht, maar met stikstof. De stikstof zorgt er niet alleen voor dat de chippies niet breken, maar ook vooral dat de chips lekker krokant en goed bewaard blijven. Dat is ook de reden dat chips zo snel zacht wordt als de zak eenmaal geopend is.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron HLN.be | Beeld iStock