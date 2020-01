Sta jij op het punt een studierichting te kiezen? Of overweeg je dit jaar een carrièreswitch te maken? Uitzendbureau Randstad heeft bekendgemaakt wat de kansrijkste beroepen van 2020 zijn.

Een baan vinden die bij je past kan een flinke klus zijn. Zelfs als de ‘als je later groot bent’-fase al lang en breed is aangebroken, kan het zijn dat je er nog steeds niet over uit bent wat je nou echt wil.

Los van het feit dat je natuurlijk iets moet kiezen waar je plezier in hebt, is het wel zo fijn om in een sector te werken waar je een beetje baangarantie hebt. Om erachter te komen wat op dat gebied de safe zones zijn, schiet Randstad te hulp. Het uitzendbureau komt elk jaar met een lijst met de ‘hottest jobs’. Deze wordt samengesteld door gegevens over arbeidsvraag en -aanbod van verschillende bronnen* te analyseren en combineren.

Hieronder vind je per sector de banen die volgens Randstad het meest in trek zijn in 2020.

Bedrijfseconomisch:

customer due diligence analist

adviseur ruimtelijke ordening

belastingadviseur

Bouw:

monteur zonnepanelen

elektromonteur

monteur installatietechniek

Commercieel/klantcontact:

medewerker klantenservice

verkoopmedewerker telecom

verkoopmedewerker tankstation

ICT:

cloud engineer

applicatiebeheerder

devops engineer

Onderwijs:

docent Nederlands

docent vreemde talen (met name Frans en Duits)

docent wiskunde

Transport en logistiek:

fietskoerier

vrachtwagenchauffeur binnenland

logistiek medewerker

Zorg en welzijn:

gespecialiseerd verpleegkundige

verzorgende IG

tandartsassistent

Techniek:

monteur metaal

werkvoorbereider (divers)

monteur wtb (monteurs voor motoren, kraanmachines, bruggen, alles wat roteert)

Horeca:

zelfstandig werkend kok

restaurantmanager

cateringmedewerker

*Deze lijst komt tot stand door het analyseren en combineren van verschillende bronnen met betrekking tot arbeidsvraag en -aanbod, waaronder het CBS, Jobdigger (vacatures), UWV, ROA en eigen onderzoeksdata van Randstad Groep Nederland. Specifiek is gekeken naar functies met relatief veel vraag ten opzichte van het arbeidsaanbod, een bovengemiddelde toename in vacaturevolume en veel openstaande vacatures. Ook is gekeken naar de voorspellingen van het ROA met betrekking tot verwachte arbeidsmarktknelpunten (schaarste).

