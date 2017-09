Kattencafés, move over. In dit café klimmen er wasberen op je rug

Er zijn al cafés waar je een bakkie kunt doen tussen de katten, konijnen, egels, honden en uilen, maar dat blijkt voor sommige dierenliefhebbers niet gek genoeg. Er bestaat namelijk ook zoiets als een café waar wasberen rondlopen.

In Seoul in Zuid-Korea bevindt zich het wasberencafé Blind Alley, waar er zomaar een wasbeer op je rug kan klimmen.

Cong en Milk

Eigenaresse Hang Song Hee adopteerde wasberen Cong en Milk zo’n anderhalf jaar geleden en nam een half jaar later een café over. Ze besloot om haar twee passies samen te voegen en gaf de dieren een plek in de horecagelegenheid. De wasberen vinden het geweldig in het café: vrouwtjeswasbeer Milk laat zich maar wat graag koekjes voeren en Cong klimt regelmatig op de rug van klanten.

Hoewel de dieren er misschien schattig uitzien, kunnen ze verschillende ziekten – die schadelijk zijn voor mensen – met zich meebrengen. Volgens Hang zijn deze diertjes echter tam: Cong komt van een fokker en Milk is gered uit de handen van een bonthandelaar.

Bron NSMBL | Beeld Shutterstock