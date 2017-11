Deze kerstboom is de droom van iedere wijnliefhebber

Nog even en we mogen weer de kerstboom optuigen. Wil je wel een keer wat anders dan zo’n standaard modelletje in de kamer en ben jij altijd wel te porren voor een wijntje? Dan is dít de boom die je dit jaar in huis moet halen.

Een kerstboom brengt een hoop gezelligheid met zich mee, maar zit je niet op die uitvallende naalden te wachten? Deze kerstboom is the best of both worlds, maar je moet er wel wat flessen wijn voor leegdrinken.

Flessenboom

In Amerika is het een regelrechte hit: een kerstboom gemaakt van wijnflessen. Je koopt een frame (via Etsy, bijvoorbeeld) en plaatst een lege fles op iedere pin die daarvoor bedoeld is.

Aan zo’n frame hangt echter wel een flink prijskaartje; ze gaan over de digitale toonbank voor een prijs variërend van 300 tot 1.370 euro. Je moet de ‘boom’ dan nog wel zelf vullen met flessen. Trek die flessen wijn dus maar open. Enne, vergeet vooral niet al je vriendinnen uit te nodigen.

Een bericht gedeeld door thingsa (@thingsa) op 18 Dec 2016 om 9:42 PST

Een bericht gedeeld door Young Gun of Wine (@younggunofwine) op 12 Dec 2016 om 11:24 PST

Een bericht gedeeld door Gretchen Gerlach-samuels M (@irishsweetness) op 12 Dec 2016 om 1:25 PST

Bron AD | Beeld iStock