Deze types in je familie kom je altijd tegen tijdens het kerstdiner

Straks, bij het kerstdiner, zit jij opnieuw aan tafel met familieleden die slechts één doel hebben: jou een lange, lange avond bezorgen. Geen paniek, wij geven je hun gebruiksaanwijzingen.

De #MeToo-oom

Heel even had je nog een sprankje hoop. Dit jaar, toch het annus horribilis van de billenpetsers en Weinsteins van deze wereld, zou het vast anders gaan. Maar nee: zodra je deze oom ziet binnenkomen, handenwrijvend als vanouds, wil je je het liefst achter de bank verstoppen met een vuist vol valium. ‘Ho-ho-ho! Mééérry Christmas!’ buldert hij rood aangelopen. Voor het komische accent heeft hij godbetert een rendierentrui met knipperende ledlampen aangetrokken. Met de muizige tante Hannie in zijn kielzog, die na zes borrels altijd gaat huilen, werkt hij al schouder slaand en wangen knijpend de familie af, en lardeert het geheel met dijenkletsers als ‘Daar brandt wat aan!’ en ‘Ik gooi die kat zo op de grill!’ Altijd, áltijd bewaart hij jou voor het moment dat je net opgelucht verdiept zit in de menukaart. Ineens is daar die grote, bezegelringde hand in je nek. O God. ‘En dan vergeet ik bijna het beste paard van stal!’ Na een bedwelmende omhelzing vol Old Spice plant hij zich op de stoel naast je. Vervol-gens moet je de hele avond uitleggen waarom ‘zo’n mooie meid als jij’ geen vriendje heeft, wat je ‘dan allemaal doet’ in de kroeg en nee, dat hij geen date hoeft te regelen met Edgar, ook al is hij een ‘topgozer van de voetbal’ en ‘heeft ie nog geld ook’. En nét als je uitgewrongen opstaat om richting toilet te vluchten en tante Hannie aan de andere kant van de tafel begint te huilen, is ie er weer: de bemoedigende pets op je billen. ‘Het komt wel goed met jou, hè, kanjer!’

Ontwijktip: Dit sujet kun je moeilijk ontlopen, want een seconde van onoplettendheid is genoeg om alsnog uren aan hem vast te zitten. Tenzij je de energie kunt opbrengen om hem verbaal als pulled pork uit elkaar te trekken. Maar je weet wat er dan gebeurt: een familie die in koor smeekt of we het anders één keer gewoon gezellig kunnen houden. Nou, vooruit dan maar weer. Omdat het kerst is. En omdat je zo’n slechte feminist bent.

Omgangstip: Bij de billenpetsende oom is vooral zwijgen goud, aangezien zijn autocue toch wel aanstaat. Dus hoor zijn verhalen afwisselend fronsend en zuchtend aan. En vertel vooral niets over je carrière of andere zaken waar jij volgens hem je mooie hoofdje niet over moet breken.

Conversatiestopper: ‘Er staat al de hele tijd een geest achter u, en hij voelt niet zuiver.’

De Perfecte Nicht

De komst van de Perfecte Nicht gonst al weken in de familie. Want wat léúk dat zij dit jaar ook komt, met haar superdynamische baan en haar kostbare tijd, die ze verdeelt tussen haar loft in Amsterdam en haar huisje in Toscane. Met haar dansende krullen, haar helder klaterende lach en haar gestroomlijnde lijf – in een prachtige jurk waarover ze straks met een wegwerpgebaar zal zeggen dat het een vintage YSL is die ze zo uit een bak viste op een markt in Soho. ‘Voor tien pond, OMG! Zó’n mazzeltje!’ Ja, net als die vriend van haar, die verdomme óók al zo knap, zo aardig en zo gezellig is.

Het is duidelijk: zodra de Perfecte Nicht het kerstdiner opluistert, wordt jouw eigenwaarde direct met de overgebleven kreeftensoep door de gootsteen gespoeld.

‘Haaaaai!’ klinkt het als ze binnenkomt en ze rolt haar denkbeeldige rode loper vast uit terwijl de familie zich om haar heen schaart. ‘O, kijk eens wat een beeldschone groenteterrine ze heeft gemaakt!’ joelt je moeder. Jij kijkt met een schuin oog naar je chocoladecakejes, die stuk voor stuk lijken op een dampende bolus en hard genoeg zijn om een schedel mee in te slaan. Háár schedel welteverstaan. Want hoewel ze hysterisch aardig doet, weet je elk compliment dat ze je maakt moeiteloos te vertalen naar je eigen tekortkomingen. ‘O, maar je hebt toch ook een heerlijke baan? Als jij thuiskomt kun je tenminste echt ontspannen. Ik zou daar soms een moord voor doen!’ ‘O, maar ik werk ook echt hard om in shape te blijven, hoor. Niets gaat vanzelf in het leven.’

Ontwijktip: Gebruik de aanwezigheid van de Perfecte Nicht in je voordeel. Schuif haar naar voren als je de Old Spice van je #MeToo-oom ruikt en je vangt twee vliegen in één klap: je bent van zijn seksistische grappen én van haar snobistische opmerkingen af.

Omgangstip: Blijf vriendelijk en reageer zo enthousiast mogelijk op al haar jubel-verhalen. Houd je vast aan het feit dat niemand zo Insta-perfect kan zijn en dat ze vast een heel, héél duister geheim heeft dat zo in een Jambers-reportage kan.

Irritatiequote: ‘Je zíét gewoon dat er heel veel tijd en denkwerk in jouw Instagram-foto’s zit.’

De Dementerende Oma

Ze heeft vijf kinderen grootgebracht, tonnen aardappels geschild, duizenden kruiswoordraadsels opgelost, iedereen jarenlang kilo’s zelfbakken taart gedwangvoederd en jouw luiers nog verschoond. Maar nu is oma oud en ‘een beetje in de war’ zoals iedereen sussend zegt. En hoe. Was oma vroeger nog geschokt als iemand ‘potverjippie’ zei, nu gromt ze af en toe verwensingen waar het Vloggende Neefje nog van zou kunnen leren. Om je vervolgens ineens een hand te geven en zich vriendelijk voor te stellen. Tijdens een kerstdiner kan de Dementerende Oma zich ontpoppen tot van alles, wat de avond zowel een tragisch als een komisch tintje kan geven.

Zo was er eens een oma die ineens in een lichtblauwe duster door de kamer zwierde, terwijl ze luidkeels Oh, kleine jodeljongen zong en in diverse vreemde talen ‘Bek houden!’ riep naar een stomverbaasde opa, die zijn vrouw alleen maar kende als een koude, stijve vrouw in een hooggesloten bloes. Iets minder amusant was de oma die onder het aansnijden van het feestgebraad met een priemende vinger op opa wees en tegen haar zoon siste: ‘Hij is niet eens je echte vader!’ Ze zijn er verder maar niet op ingegaan, maar vader was de rest van de avond verrassend stil.

Ontwijktip: De Dementerende Oma verdient hoe dan ook respect en liefde, dus ontwijk haar maar niet.

Omgangstip: Praat met haar mee, ook als dat betekent dat je tien keer hetzelfde moet vertellen. Dat was je toch al gewend met de Hardhorende Opa. Blijf rustig als ze na de mossel ook de schelp onverstoorbaar opeet. Zelfs als ze zegt dat jij haar minst leuke kleinkind bent. Ze meent het niet. Heus niet.

Conversatiestopper: ‘Oom vertelde me net dat hij u zo graag wil helpen met uw steunkousen.’

