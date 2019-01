Kijktip voor hondenliefhebbers: de tranentrekkende documentaire Buddy draait nu in de bioscoop

Afgelopen week was de tranentrekkende film Hachi met Richard Gere maar liefst drie keer te zien op tv. En begrijpelijk ook, want de bijzondere band tussen baasje en hond blijft mooi om naar te kijken. Daarom tippen we graag de Nederlandse documentaire Buddy bij je, die vanaf vandaag in de bioscoop draait.

Zes onmisbare honden

In deze prachtige – en dus ook tranentrekkende – documentaire staan zes bijzondere honden centraal. Kaiko, Utah, Missy, Annebel, Makker en Mister zijn speciaal opgeleid om hun baasjes te helpen in het leven dat niet altijd makkelijk is. De honden zijn onmisbaar voor hun eigenaars.

Honden vullen gaten die mensen achterlaten

Hulphond Kaiko helpt Erna bijvoorbeeld met uitkleden en keert haar ’s nachts om in haar bed, omdat ze daar zelf niet de kracht voor heeft. Utah is een onvoorwaardelijke vriend voor de autistische jongen Zeb. Ze wijst hem nooit af, zoals de kinderen in de buurt wel hebben gedaan. Hans vertrouwt volledig op zijn grote liefde, geleidehond Missy. En de rebelse Annebel gaat nergens heen zonder Kay, haar kameraad en ‘verpleger’ die over haar waakt als de pijn overweldigend wordt. Makker is al met pensioen. Jarenlang bracht hij de blinde, koppige Edith overal naartoe. Nu zijn ze allebei oud, maar nog steeds onafscheidelijk.

”Zonder Mister zouden we nu waarschijnlijk niet meer samen zijn.” Patricia heeft het over de hond die haar man ‘s nachts wakker maakt als zijn nachtmerries hem terug brengen naar de oorlog in Afghanistan. Dankzij Mister houdt het huwelijk van veteraan Trevor en Patricia stand en kan hij weer vader zijn voor zijn kinderen.

Buddy is een ode aan de vechtlust van de hoofdpersonen en een liefdesportret van de diepe band tussen mens en hond. Zien? Check dan de bioscopen en filmhuizen bij jou in de buurt!

