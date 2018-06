Kijktip voor vanavond: EenVandaag dook in de wereld van seksuele intimidatie op festivals

Dat Nederland floreert in de festivalcultuur, weten we inmiddels al even. Maar blijkbaar ‘floreert’ er binnen de festivalwereld een andere cultuur, namelijk die van ongewenste intimidatie. Bijna de helft van de jonge vrouwelijke festivalbezoekers (48%) heeft ongewenst seksueel gedrag meegemaakt op festivals, dat ze zelf de grens over vindt gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, in samenwerking met Festileaks. In totaal werden er 1086 jonge festivalgangers tussen de 16 en 34 jaar ondervraagd. De seksuele intimidatie op festivals bestaat vooral uit ongewenste aanraking op borsten en/of billen (35%), ongewenste seksuele opmerkingen (33%) of ongewenste voorstellen (18%).

‘In de menigte voor het podium ineens een stevige hand in je kruis voelen. Tegen de tijd dat je om kunt draaien is de persoon verdwenen’, of ‘Iemand pakte mij vast van achteren en vroeg of ik met hem mee wilde naar zijn tent voor seks. Ik heb hem weggeduwd en ben weggegaan.’ Het zijn slechts enkele voorbeelden van deelnemers die hebben meegedaan aan het onderzoek. Daarin geven veel vrouwen aan dat het niet eenmaal, maar vaker gebeurt. Van de ondervraagde mannen geeft bijna één op de tien (9%) aan dat ze te maken hebben gehad met gedrag dat hun grenzen overschreed.

Opvallend is ook dat één op de vijf vrouwen (22%) zegt bewust haar eigen gedrag aan te passen om te voorkomen dat ze te maken krijgen met ongewenst seksueel gedrag. Bijvoorbeeld door zich niet te schaars te kleden en niet alleen rond te lopen. ‘Ik kleed me niet te bloot, want dan krijg je vaker opmerkingen. En ik ben heel duidelijk tegen mensen waar mijn grenzen liggen. Ik zeg er iets van als iemand iets doet of zegt dat ik onprettig vind,’ aldus een deelneemster. Iemand anders schrijft: ‘Ik ga niet alleen naar een de wc of een plek met weinig mensen. Je bent toch kwetsbaar als je alleen bent.’ Dat is best heftig, nietwaar?

De gehele rapportage komt vanavond aan bod in de uitzending van EenVandaag om 18.15 uur op NPO2.

Lees ook: Zo pak je seks op een festival handig aan

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.