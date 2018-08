Kijktip voor vanavond: Feuten is terug op televisie

De zomer zit in een dipje, dus wat beter te doen dan op de bank kruipen en genieten van een van je favoriete Nederlandse series? BNN heeft het helemaal goed begrepen en begint daarom vanavond met het opnieuw uitzenden van Feuten!

Dat is natuurlijk hartstikke ‘meaui’ nieuws, zoals de praeses zou zeggen. Iedere avond om 22:00 uur zullen de afleveringen van seizoen 1 t/m 3 opnieuw uitgezonden worden.

Om je geheugen even op te frissen: Feuten is de serie over het wel en wee binnen het Amsterdamse studencorps H.S.C. Mercurius. Er wordt gezwoegd tijdens de ontgroening, gestreden om de plek als praesus en de feuten krijgen veel te verduren. Met onder andere Manuel Broekman, Hanna Verboom, Tim Murck en Anna Speller. Ga jij vanavond kijken?

