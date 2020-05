Kiki Calis en Kim Trotz (beiden 29) zouden eigenlijk half maart met hun bedrijf The Freelance Qommunity hun virtuele kantoor lanceren. Van deze virtuele office kunnen eenzame freelancers lid worden, zodat ze toch nog een beetje collega’s hebben. Maar toen sloeg de coronacrisis toe en werd de lancering gecancelled. Juist zzp’ers werden hard getroffen, dus wie zit er te wachten op nóg een extra kostenpost? Door een knap staaltje omdenken besloten Kiki en Kim hun virtuele kantoor alsnog te lanceren.

Naast collega’s biedt de ‘qommunity’ ook toegang tot een nieuw netwerk, online workshops, vrijmibo’s en andere tools die het leven van een zzp’er leuker en makkelijker maken.

Een nieuw bedrijf voor zzp’ers lanceren, terwijl heel veel zzp’ers juist nu hun opdrachten zijn kwijtgeraakt. Hoezo is dat een goed idee?

Juist nu is je netwerk belangrijker dan ooit! In tijden van onzekerheid zijn je netwerk en persoonlijke skills de enige zekerheid die je hebt. We hebben er samen echt heel goed over nagedacht en geloven in de waarde van het platform. In januari hadden we gelukkig al een soft launch gedaan waardoor we alles al goed konden testen. Toen de coronachaos kwam, voelden we dat we er nu voor onze freelancers moesten zijn. Meer dan ooit.

We schreven blogs, gaven een maand lang gratis workshops en online events om onze Qommunity te helpen. Hierdoor voegde we nog meer waarde toe waardoor veel freelancers juist creatiever en ondernemender werden, ondanks teruglopende opdrachten. Dankzij een workshop Redesign Your Business hebben een aantal freelancers zelfs nieuwe inzichten gekregen en daardoor zelfs nieuwe klanten aangetrokken. Ook heeft Kiki onlangs zelf super mooi project gecreëerd en meerdere freelancers aan werk geholpen. We geloven in de kracht van verbinden en samen mooie dingen doen.

Een nieuw bedrijf starten is allereerst altijd een investering. Hoe hebben jullie tijd en geld hiervoor vrij gemaakt? Liep dit voor jullie beide gelijk op?

We hebben samen de afgelopen 2,5 jaar veel tijd, en dus ook geld, geïnvesteerd om de Qommunity organisch te laten groeien. We vullen elkaar goed aan en kunnen het werk goed 50/50 verdelen. Ondanks het feit dat we veel met z’n tweeën kunnen, zouden we niet zonder de hulp en het vertrouwen van andere freelancers kunnen. Zonder hen, geen Qommunity. Echt niet. Het geld wat er nu binnenkomt door de events en de eerste members investeren we direct terug in onze business. Door enkele freelance klussen die we ernaast doen, kunnen we onze huur betalen. Alleen toen door corona al onze betaalde klussen on hold werden gezet, kregen we ineens nog meer focus en tijd voor Qommunity. Dit jaar hopen we van Qommunity een gezonde business te kunnen maken zodat we ons fulltime op het platform kunnen focussen.

En nu is het membership officieel gelanceerd. Waarin zijn jullie jezelf het meest tegen gekomen in aanloop van de launch?

De aanloop naar de launch toe verliep echt heel anders dan we gepland hadden. Het was de bedoeling dat we na de soft launch in januari, direct de feedback zouden verwerken en het nieuwe platform half maart zouden lanceren. Toen kwam corona en dachten we: “Moeten we überhaupt wel lanceren?” Onze focus van het bouwen van een platform werd geschift naar content maken die gericht was op hoe we met z’n allen sterker uit deze crisis zouden komen.

De eerste maand werkten we niet meer naast elkaar, maar moesten we alles bespreken via Zoom. Dat communiceert ook altijd niet even makkelijk, zeker niet als je een business moet lanceren. Na de piek van corona durfden we weer af te spreken in een co-work space en toen voelden we allebei meteen dat 1 mei de datum zou worden. Toen die deadline er was en we weer bij elkaar in een ruimte waren, konden er weer strakke planningen worden gemaakt.

En nu, even rust of juist op volle toeren?

Op volle toeren met de nodige rustmomentjes tussendoor. Nu na de launch proberen we het werken in de avonden en de weekenden even te skippen. Rust is juist nodig om de hele dag door te kunnen knallen. We moeten nu zoveel mogelijk mensen bereiken, feedback verzamelen, optimaliseren en doorgroeien. Dus we schakelen van de zesde versnelling door in z’n vier.

Hoe zit jullie dag eruit?

De dag begint met snoozen, sporten of stretchen, douchen, heel-veel-thee (Kiki) en dubbele espresso (Kim). Daarna stappen we de fiets op richting onze lievelingswerkplek Mindspace of Capital C. Nu we geen meetings hebben, is bijna elke werkdag hetzelfde. Voor je het weet zit je acht uur achter elkaar te knallen achter je laptop. Daarom lopen we na de lunch echt altijd een rondje buiten. Tijdens zo’n rondje in de buitenlucht ontstaan de beste ideeën. In de avond: hoofd uit, soms zelfs telefoon uit. Tegenwoordig is het niet anders dan Netflix-marathon, een halve marathon avondwandelen of op-afstand-eten bij vrienden. En vooral heel vroeg slapen. Slapen = life.

Wat gaan jullie als eerste doen als de coronacrisis voorbij is?

Een groot launchfeest geven natuurlijk!

