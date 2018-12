Kiki, we love you: dit zijn Kiki’s best gelezen avonturen van afgelopen jaar

Bij VIVA houden we van het laatste nieuws en de laatste trends. We houden van BN’ers en we houden van ambitieuze vrouwen. We houden van onze carrière en van (onze) kinderen. We houden van Kiki, Frances en Bibi. En we houden van liefde, seks en lust. Heel leuk voor ons is dat jij – onze trouwe lezer – hier ook van houdt. Dankjewel, blijf je ons volgend jaar volgen? Dit zijn de best gelezen avonturen van Kiki van afgelopen jaar.

Ik haat Jasper. Dit liedje hebben we nu al vier keer gespeeld en hij blijft maar zeiken en zeuren. De enige die alles perfect doet is hijzelf – of hij God is of zo. Wanneer de repetitie is afgelopen ben ik er zo klaar mee dat ik snel mijn spullen pak. ‘Ik fiets wel met je mee,’ zegt Finn, de drummer. Even later rijden we naast elkaar over het industrieterrein. ‘Je moet je niet zoveel aantrekken van Jasper,’ zegt hij. ‘Je bent een waanzinnig talent. Over een poosje wil je niet eens meer met ons spelen, want dan vind je ons stelletje amateurs.’ Dat vind ik zo’n absurd idee dat ik er keihard om moet lachen. Nieuwsgierig kijk ik hem aan.

Verder lezen? Klik hier.

Wanneer ik een übersaai dossier af heb, open ik snel mijn telefoon om te zien of er iemand wél spannende avonturen beleeft. Mia heeft op Insta allerlei kiekjes van een beige puppy gezet en krijgt daarvoor een triljoen likes. Floor post foto’s van Barcelona. Zo stoer dat ze daar in haar eentje op vakantie is! Dat zou ik nooit durven.

Wat zou het leuk zijn om daar met Kees naartoe te gaan, hand in hand door het oude stadscentrum te lopen, op het strand cocktails te drinken, en lepeltjelepeltje in een romantische hotelkamer te slapen. Of zou hij dan ook een andere kamer willen? Gisteravond, na weergaloze seks, vroeg ik hem waarom we nooit samen sliepen.

Verder lezen? Klik hier.

Gisteren heb ik mijn boeltje gepakt en ben ik teruggegaan naar mijn eigen appartement. Ik was het zat Floors logé te zijn (hoeveel Suits, rijst met prut en Young Gun Silver Fox kan een mens aan?) Het hielp natuurlijk ook mee dat Kees en ik al dagen aan het chatten zijn. Het gaat nergens over, maar spannend is het wel. Jammer genoeg heb ik hem nog niet gezien terwijl ik er helemaal klaar voor ben: de poes is kaal en ik draag mijn mooiste en rottigst zittende string.

Verder lezen? Klik hier.

Ook al wil Kees absoluut geen relatie, het begint er toch een beetje op te lijken. Afgelopen nacht bleef hij bij me slapen. En dan bedoel ik ook echt slapen. Na de seks ging hij niet terug naar zijn eigen kamer, maar hij sloeg een arm om me heen en viel weg. Die arm heb ik na een poosje voorzichtig van me afgehaald – veel te warm – en toen heb ik een hele tijd naar hem liggen kijken. Zijn lange wimpers rustten op zijn wang, er zat een spuugbelletje bij zijn mond en hij zag er weerloos en jong uit. Toen moest ik hem wel kussen. Hij deed zijn ogen open, zei: ‘Hé Kiki, ’ en trok me weer naar zich toe.

Verder lezen? Klik hier.

Ik doe een weekendje dorp. Gisteren heb ik bij mijn ouders geslapen, nu sta ik met een biertje in Mia’s tuin. Bijna iedereen ken ik omdat ik met ze op school heb gezeten, of via via. Even verderop staat Nol, mijn ex, tussen een groepje jongens. Ik loop naar hem toe. ‘Hé Kiki.’ Hij zoent me op mijn wang. ‘Ik wist niet dat jij ook zou komen.’

‘Natuurlijk kom ik naar de verjaardag van mijn bestie. Hoe gaat het me je?’

Verder lezen? Klik hier.

P.S. Kiki vindt jou ook heel leuk. Benieuwd naar alle avonturen van onze Kiek? Die vind je hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.