De eerste indruk is het belangrijkste, en wat we daarin zwaar laten meewegen is de kleding die de ander draagt. Hoe betere mooiere kwaliteit kleding, hoe ‘hoger’ we iemand inschatten.

Misleidend

Princeton heeft dit bewezen door proefpersonen foto’s te laten zien van het gezicht van mensen met hun bovenkleding zichtbaar. De kleding bepaalde hoe capabel de proefkonijnen de mensen op de foto inschatten. Hoe ‘armer’ de kleding, hoe minder we van iemand verwachten. Als hetzelfde gezicht met chiquere kleding werd getoond, werd de persoon op de foto ineens als competent beoordeeld.

De onderzoekers herhaalden het onderzoek door verschillende variabelen in te zetten. Maar alle varianten hadden dezelfde uitkomst. De tijd die iemand kreeg om degene op de foto te beoordelen, of hoeveel informatie die ze over hen krijgen maakten geen verschil. Kleding is de belangrijkste factor waarop we beoordelen.

Anoniem is beter

Het onderzoek bewijst onze geneigdheid tot vooroordelen. De onderzoekers bemerken dat het eigenlijk beter is om sollicitaties en mondelinge examens anoniem af te nemen. Dat lijkt de enige manier om een eerlijke en juiste beoordeling van iemands kwaliteiten te maken. En wees je daarbij bij een eerste indruk bewust van je mogelijke vooroordelen over iemands kleding.