De kleindochter van Martin Luther King heeft een droom

Yolanda Renee King kon met haar boodschap rekenen op een groots applaus van de menigte in Washington DC. ‘Mijn grootvader droomde dat zijn vier kinderen niet beoordeeld zouden worden op hun huidskleur, maar op hun persoonlijkheid’, begon ze haar verhaal. ‘Ik heb een droom: genoeg is genoeg. We willen een wereld zonder wapens. Punt!’

Tijdens de March for Our Lives zaterdag gingen honderduizenden Amerikanen de straat op om te protesteren tegen Amerikaans wapengeweld. De aanleiding was de schoolshooting in Florida die plaatsvond op 14 februari. Daarbij kwamen zeventien mensen om het leven.

“I have a dream that enough is enough. And that this should be a gun-free world, period,” says 9-year-old Yolanda Renee King, the granddaughter of Martin Luther King Jr., at the March for Our Lives in Washington https://t.co/laNkFOkWOI pic.twitter.com/SvXvoGLbGt

— CNN Breaking News (@cnnbrk) March 24, 2018