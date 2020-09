Knap lastig: zo ga je om met afwijzing tijdens het solliciteren

Soms voel je het al van tevoren: dit wordt ‘m niet. Maar nu dat ene gesprek top is gegaan, je alle vragen als een pro wist te beantwoorden én er ook nog eens een onwijs goede klik was, kan het niet anders dan dat jij die baan binnen gaat slepen. De klap komt dan ook extra hard aan dat je het niet bent geworden. Hoe ga je om met afwijzing tijdens het solliciteren?

Hoewel je natuurlijk heel wat frustratie voelt omdat je het niet bent geworden, is het wel wijsheid om altijd professioneel te blijven. Bedank ze voor hun tijd en wie weet wat jullie in de toekomst nog voor elkaar kunnen betekenen.

Je mag je best even behoorlijk ruk voelen na deze afwijzing. Je hebt alles gegeven, er veel tijd in gestopt en had ook echt goede hoop dat je hier aan de bak kon. Laat je emoties daarom ook even los zodra je eenmaal thuis bent of de telefoon hebt opgehangen. Doe waar jij op dat moment zin in hebt. Is dat heel hard huilen? Lekker doen. Juist alles even van je afslaan in de sportschool? Ook prima.

Part of the job

Een afwijzing is nu eenmaal part of the job. En hee, zelfs Oprah werd ooit de deur gewezen omdat ze ‘niet geschikt voor televisie’ zou zijn. Sowieso is een sollicitatie ook nooit verloren tijd geweest. Je hebt misschien geleerd hoe je bepaalde vragen het beste kan beantwoorden, jezelf het beste kan presenteren en wat je wel én niet wil in een baan. Dat is ook heel wat waard. En hoe erg je bubbel nu ook gebarsten is, probeer te blijven geloven in jouw grote droom. Misschien moet je er alleen op een andere manier weten te komen.

