Knettergroot paradijs: binnenkort opent de grootste trouwwinkel ter wereld in Nederland

Wil jij jezelf onderdompelen in trouwsferen? Omdat je 1) gaat trouwen, 2) bruidsmeisje bent of 3) dat gewoon heel erg leuk vindt? Dan hebben we heuglijk nieuws voor je: volgende week opent in Nederland de grootste bruidsmodezaak ter wereld!

Say Yes To The Dress

De grootste bruidsmodezaak ter wereld in ons kleine kikkerlandje? Met dank aan Ramona en Ineke kan dat. Zij zijn beide gepassioneerd over, noem het gerust bezeten, bruidsmode. Samen vormen ze een powerduo en runnen ze Koonings The Wedding Palace. Een winkel die vijftig jaar geleden begon in een schuur in Deurne (nabij Eindhoven) en nu met 11.000 m2 is uitgegroeid tot de grootste trouwboetiek ter wereld. Misschien ken je hun winkel al, want TLC’s Say Yes To The Dress wordt al 3 seizoenen opgenomen in de winkel met meer dan 4.000 verschillende jurken op voorraad.

Ramona & Ineke

Zoals de naam al zegt, betreed je hier een magisch huwelijksparadijs. Ramona en Ineke maken er namelijk een sport van om je een zo goed mogelijk voorproefje te geven van de huwelijksdag. Immers, een goed begin… En dat geldt overigens niet alleen voor bruiden. Ook heren en kinderen kunnen terecht voor passende kleding voor De Grote Dag.

De nieuwe winkel opent op zondag 7 oktober, met een heuse open dag. Iedereen kan dan een kijkje nemen in het trouwparadijs. Van artiesten en taartproeverijen tot aan modeshows en Disneyprinsessen, Ramona en Ineke pakken groots uit. Wil jij erbij zijn? Meld je dan aan via deze link. Wil je alvast een voorproefje? Bekijk dan deze heerlijke dromerige video.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.