The Hills-fans opgelet: Kristin Cavallari krijgt haar eigen realityserie

In The Hills stond ze niet bepaald bekend als erg sympathiek en zocht ze met haar vurige karakter vaak de confrontatie op met Lauren en Heidi. We hebben het over Kristin Cavallari. Het The Hills-boek is inmiddels al zeven jaar gesloten. Kristin is verder gegaan, véél verder, en lanceert nu haar eigen realityserie.

Kristin woont al lang niet meer in de heuvels van Laguna Beach, maar heeft zich gevestigd in Nashville. Ze runt daar samen met manlief – en tevens American football-speler – Jay Cutler het huishouden voor hun drie kinderen. Kristen is een toegewijde echtgenote, die veel opzij zette voor de sportcarrière van haar man. Die profcarrière is nu voorbij en daarom is het tijd voor Very Cavallari, Kristin’s geheel eigen realityserie.

Toch mogen we niet denken dat Kristin de afgelopen jaren heeft stilgezeten. Ze heeft een eigen lijn bij de schoenenmerken van Nordstrom en Chinese Laundry, schreef twee bestsellerboeken en verkoopt via haar eigen platform Uncommon James haar favoriete lifestyle- en sieradenmerken. Hoe ze dat doet? Dat kun je vanaf nu zien in Very Cavallari. De serie geeft een kijkje in haar leven, waaronder die met haar echtgenoot en haar werk. Kritische kanttekening van Kristin: haar drie kinderen, Camden (5), Jaxon (3), and Saylor (2) blijven buiten beeld.

Very Cavallari is vanaf 8 juli te zien via E!