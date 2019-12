Afgelopen week stonden de media er bol van: de 34-jarige Sanna Marin werd verkozen tot minister-president van Finland, waarmee ze de jongste vrouwelijke regeringsleider ooit ter wereld zal worden. Toch is er nu kritiek op Sanna Marin uit onverwachte hoek.

Die Finnen hebben het goed begrepen. Dankzij ijszwemmen en kalsarikänni zijn ze het gelukkigste land ter wereld en dankzij innovatie en ambitie zijn ze óók het duurzaamste land ter wereld. Tel daar de benoeming van Sanna Marin als jongste premier – en tevens derde vrouwelijke premier van het land – bij op en u ziet: Finland is zo slecht nog niet.

En daar houdt het overigens niet bij op: in Finland regeren momenteel vijf coalitiepartijen, met alle vijf een vrouw aan het roer. Vier van de vijf zetels zijn zelfs onder de 35 jaar oud. Afgelopen week werd Finland dan ook in zowat ieder medium geroemd om haar vooruitstrevende politiek.

‘Premier van de Instagram-generatie’

Máár, omdat mensen nou eenmaal niet goed tegen verandering (én progressie) kunnen, klinkt er ook kritiek op de komst van de jonge premier – die ook nog eens vrouw is. Zo vraagt The Daily Mail zich hardop af of Sanna Marin niet te veel deelt op Instagram. Want hey, moet een premier wel borstvoedings-selfies delen? Antwoord: ja. Naast premier is Marin namelijk ook gewoon vrouw en moeder. ‘Ik ben premier, maar nog steeds ook gewoon een mens,’ reageerde Marin. Toch kon The Daily Mail het niet laten om haar te bestempelen als ‘premier van de Instagram-generatie.’ Wel ja, alsof ze in het Verenigd Koninkrijk zo progressief zijn…

Lippenstiftregering

Toch is dat nog niet alle kritiek. Ook uit onverwachte hoek zien mensen beren op de weg. Zo uitte de regionale vrouwenafdeling van de NCP in Österbotten schriftelijk haar kritiek op de komst van Sanna Marin en de andere vrouwen die met haar gaan regeren. NCP staat voor de centrum-rechtse Nationale Coalitiepartij en behoort tot de grootste drie partijen van Finland. Volgens hen zou het relatief hoge aantal vrouwen ‘slecht zijn voor de gelijkheid’ en ‘te eenzijdig voor degelijke besluitvorming.’ De partij spreekt zelfs van een ‘lippenstiftregering’. ‘We zijn overgegaan van een kudde ossen naar een lippenstiftregering, maar is dat echt de beste optie?’

Gelukkig denkt alleen de regionale vrouwenafdeling van de partij er zo over. Een parlementslid van de partij, Sofia Vikman, benadrukt juist dat de partij trots is: ‘We zijn dolblij dat vrouwen machtsposities hebben, en dat er regeringen en besturen zijn in Finland waar vrouwen in de meerderheid zijn. We zijn trots dat vrouwen hier de mogelijkheid hebben het tot staatshoofd te schoppen.’

Jukka Maarianvaara is de ombudsman voor gendergelijkheid in Finland en meldde dat er ook mannen zijn geweest die hem vroegen naar de gender(dis)balans in het nieuwe kabinet. Hij heeft daar een duidelijk antwoord op: ‘In de vorige regering bestond het kabinet maar voor een kwart uit vrouwen, maar niemand die toen contact met ons opnam.’

