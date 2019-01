Kun jij geen genoeg krijgen van EOTB? Deze streamingdienst biedt de oplossing

Afgelopen zondag was de laatste aflevering van Ex on the Beach: Double Dutch en het nieuwe seizoen laat nog even op zich wachten. Ook het nieuwe seizoen van Temptation Island duurt nog even en begint pas over een maand. Dus ja, wij snappen heus dat je nu in een zwart gat valt als het gaat om banale liefdesperikelen in een tropisch oord. Maar wij zouden VIVA niet zijn als we een heel goede tip hadden.

Videoland

Alle vorige seizoenen van de Nederlandse versie van Ex on the Beach staan namelijk vanaf deze week op Videoland. In totaal zijn dat 3 seizoenen van 13 afleveringen = 39 afleveringen. Ha, daar ben je komend weekend dus heerlijk zoet mee. Veel fans van de serie zijn dolblij, want afleveringen terugkijken op MTV blijft een kriem.

Van Videoland naar VIVA

Kun jij echt geen genoeg krijgen van Ex on the Beach en heb je zelf ook wel zin in een vakantie vol zon, zee en strand? De villa waar Brody, Lena, Elias, Viktor, Diaz, Jessy, Stacy en Robin verbleven, is te huur. Trommel al je vrienden op, want er is plek voor 20 personen. De villa telt 9 slaapkamers – de Love Mansion incluis –, een bioscoopkamer en natuurlijk een zwembad. Het leukste van alles: Villa Coral Estate 303 is al vanaf 48 euro per nacht (uitgaande van 20 personen) te boeken.

