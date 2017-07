Kunnen we wel gebruiken: deze app zorgt dat je niet te veel drinkt en op tijd naar huis gaat

Zó herkenbaar: je hebt afgesproken om één drankje te doen, en voor je het weet is het 3.00 uur ’s nachts en lijkt het een heel goed idee om toch nog een vierde gin-tonic te bestellen. Er bestaat nu een app die je behoedt voor dit soort avonden (en die kater de volgende dag…).

Onderzoekers aan de Victoria Universiteit in Australië hebben een app ontwikkeld die je elk uur een vragenlijst laat invullen. Daarop geef je aan hoeveel alcohol je gedronken hebt, hoeveel je hebt uitgegeven, waar je bent en hoe je je voelt. Op basis van je antwoorden krijg je op maat gemaakte sms’jes binnen met vragen als ‘Moet je niet werken morgen?’ en ‘Wanneer ben je van plan naar huis te gaan?’. De app is ontwikkeld om het bingedrinken onder studenten van de universiteit tegen te gaan, maar klinkt ook voor ons als iets wat we (soms) wel goed kunnen gebruiken…

De app heeft de naam Mobile Intervention for Drinking in Young People (MIDY). ‘Dit systeem vertelt mensen niet dat ze niet mogen drinken, maar het biedt hen een optie om hun drinkgedrag binnen de perken te houden. Daarnaast kan het er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat ze zeker niet dronken achter het stuur kruipen,’ aldus Megan Lim, een van de ontwikkelaars van de app.

Nog even geduld

Wie hoopt dat de app je nu al kan behoeden voor dronken avonden; helaas. De eerste testfase heeft nu plaatsgevonden en nu zullen driehonderd studenten van de Victoria Universiteit de app twee jaar uitproberen. Als de resultaten positief zijn en de studenten daadwerkelijk minder drinken door de berichten, dan is het de bedoeling dat de app wereldwijd te gebruiken wordt.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Munchies/The Guardian/HLN.be | Beeld Sanoma Beeldbank