Lachbui gegarandeerd: de leukste viral video’s van het afgelopen jaar

Om het jaar 2017 legendarisch af te sluiten zetten we de leukste viral video’s van het afgelopen jaar op een rijtje. Be prepared. Een lachbui is gegarandeerd.

1. Alexa NO!

De jeugd van tegenwoordig is superhandig met al die nieuwe technologie. Let wel goed op wanneer je je kleine met die apparatuur alleen laat want voor je het weet…

2. Oeps, even storen.

Verslag geven in een live-uitzending vanuit je werkkamer is niet altijd een slim idee wanneer je kinderen thuis ronddartelen, dat weet professor Robert Kelly maar al te goed. Gelukkig kan hij erom lachen, en wij ook.



3. Koude pannenkoeken

Ja joeh, wie eet er ook koude pannenkoeken? Daar moet Conny niks van hebben. Het begin van een slepend conflict over erfgrenzen en geluidsoverlast bij De Rijdende Rechter.



4. Karaoke met Ed Sheeran

Wanneer een videofragment 40 miljoen keer bekeken is kunnen we wel spreken van een viral, toch? Deze video waarin Ed Sheeran karaoke zingt in de auto bij James Corden is met recht een wereldhit.



5. Netherlands second

De prijs voor de beste viral video van het jaar gaat naar de video ‘Even voorstellen aan Trump’ – ook wel bekend als ‘America First, Netherlands Second’. Deze video komt van het VPRO-programma Zondag met Lubach. Het filmpje is dit jaar zelfs de meest bekeken YouTube-video in Nederland. Awesome!



