Lange werkdag achter de rug? Zo laad je het beste op

Na een lange werkdag wil je vooral even rust om weer op te laden. Niks mis mee, maar toch blijkt dat niet de beste manier te zijn om volledig alles van je af te kunnen schudden. Nee, je zou juist beter actief kunnen zijn.

Bankhangen is natuurlijk hartstikke lekker, maar het is maar de vraag of je je daarna ook echt beter voelt. Je bent misschien wat futlozer en hebt alsnog niet een volledige ontspannen gemoedstoestand.

Lange werkdag

Dat blijkt ook uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Misschien heerlijk, die series bingewatchen, maar je kunt te maken krijgen met het heuse productivity guilt. Dit houdt in dat het aan je knaagt dat je je tijd ook nuttiger had kunnen besteden dan voor de zoveelste keer Gossip Girl kijken. Het resultaat? Je voelt je uitgebluster dan voordat je onder dat dekentje kroop.

Wandelschoenen aan

Hoewel je er misschien 0,0 zin in hebt, is het op dat moment toch het beste om er lekker op uit te gaan. Denk aan sporten of wandelen, of een andere activiteit waardoor je je hoofd even leeg kunt maken. Belangrijk is wel dat je hierbij iets doet waarbij je je opperste concentratie en inspanning voor nodig hebt. Anders is de kans groot dat je alweer snel tóch bezig bent met werk.

Balans

Balans is hierbij wel het sleutelwoord. Heb jij helemaal niet de behoefte om vrienden te zien, omdat je oplaadt van alleen zijn? Dan kan lekker puzzelen je ook al de rust brengen die je nodig hebt. Ben je toch die grijze massa aan het werk aan het zetten, maar kun je lekker je joggingbroek al aantrekken. Wat wil je nog meer?

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash