Lastige bazen: zo ga je ermee om

Ga jij met lood in de schoenen naar je werk omdat je baas eerder een bron van stress is dan een inspirator? Mogelijk heb jij een dominante manager getroffen, die slecht luistert, je niet waardeert en nooit tijd voor je heeft behalve als je iets fout doet. Met deze tips ga je beter om met de grillen van je lastige baas.

Heb jij een narcistische baas? Dan weet je nooit waar je aan toe bent. Het ene moment is je manager nog een charmante persoonlijkheid, het volgende krijg je op je kop omdat je iets fout hebt gedaan. Of het ook daadwerkelijk jouw schuld was boeit je baas niet. Herkenbaar? Zo ga je met dit type manager om:

Vergaar kennis

Onderzoek welk gedrag je baas triggert en vermijd deze situaties voortaan.

Als je voor een dominante baas werkt, is het belangrijk om jezelf goed te beschermen omdat hij/zij geen rekening zal houden met jouw gevoelens. Blijf onafhankelijk als persoon in je doen en laten. Laat het gedrag van je baas bij hem/haar en twijfel niet aan jezelf!

Hoe moeilijk het soms ook lijkt, je bereikt meer door je baas te complimenteren en te waarderen dan door te bekritiseren of uit te dagen.

Praat niet over problemen, maar geef een oplossing aan waar je manager alleen toestemming voor hoeft te geven. Wees kort en bondig in je communicatie. Want je baas besteedt tenslotte liever aandacht aan zichzelf dan dat hij/zij naar anderen luistert.

Over je baas roddelen met collega’s kan troost bieden, maar is risicovol omdat juist deze baas erg achterdochtig kan zijn. Geef hem of haar geen grond om je te wantrouwen, blijf neutraal. Zoek liever een uitlaatklep buiten de organisatie.

Is je manager een control freak?

Een baas die bang is voor slechte resultaten en fouten van het personeel, controleert alles en vertrouwt niemand. Hij/zij bemoeit zich met alles tot in de kleinste details. Dit gedrag kan behoorlijk op je zenuwen werken en dat leidt juist weer tot fouten. Zo voorkom je dat je verkrampt:

Lever kwaliteit

Haal je deadlines en zorg ervoor dat de inhoud klopt. Zo geef je geen aanleiding voor extra controle.

Vraag bij een opdracht of project goed door naar details en spreek af op welke momenten je terugkoppelt over de status.

Houd je baas proactief op de hoogte van de voortgang en voorkom dat hij continu naar de status moet vragen.

Wijs je manager erop als zijn of haar gedrag ontaardt in overdreven controleren. Vertel dat je begrijpt dat hij/zij zich zorgen maakt, maar dat daar geen reden voor is.

Werk jij voor een spreadsheetmanager?

Zo’n manager houdt zich vooral bezig met meetings en cijfers en richt zich op het behalen van winst op korte termijn. Inhoudelijke kennis ontbreekt vaak, evenals als de interesse in het wel en wee van zijn personeel. Zo houd je de relatie werkbaar:

Facts & numbers

Zorg voor onderbouwde cijfers en feiten. Je baas is afhankelijk van jouw input, hij wordt erop afgerekend door zijn superieuren.

Als je zijn aandacht wilt voor jouw ideeën, kom dan met concrete voorstellen die direct winst opleveren.

Zoek een mentor, binnen of buiten de organisatie, die jou begeleidt in je groei en ontwikkeling, als je eigen baas dat nalaat.

Blijven of vertrekken?

Als je ondanks alles blijft tobben over je baas, is het tijd om voor jezelf te kiezen. Bepaal hoelang je het hier nog volhoudt en wat de mogelijkheden zijn om voor een andere baas te kunnen werken, binnen dit bedrijf of daarbuiten. Stop op tijd als je er geen zicht op verbetering is!

Je leest meer over omgaan met lastige bazen in het boek Slimmer omgaan met je lastige baas van Jolanda Meijer.

