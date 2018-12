Leedvermaak much? Dit is waarom

Het is niet iets wat we zelf snel zullen toegeven, maar het feit dat een programma als Idols zoveel navolging heeft gekregen en we er nog net geen popcorn (of wel!) bij pakken als we ons voor Temptation Island zetelen, zegt genoeg. We houden ervan te kijken naar iets waarbij er in ieder geval de káns bestaat dat we onze medemens op de spreekwoordelijke muil zien gaan.

Wat maakt nu dat we plezier hebben in het ongemak van andere mensen? Het lievelingetje van de baas die een keer op de plaats wordt gezet of een BN’er wiens relatie stukloopt – stiekem smul je ervan. Dat verschijnsel heet met een mooi Duits woord: schadenfreude, of wel: old fashion leedvermaak.

Wedstrijdje

Volgens professor neurowetenschap en psychologie Catherine Chambliss heeft het allemaal te maken met jaloezie en onzekerheid. Zodra we wat minder tevreden zijn met ons eigen leven, gaan we ons meten aan anderen, waardoor we ons nog slechter gaan voelen. Als we vervolgens anderen zien falen geeft ons dat dus een goed gevoel. Volgens andere onderzoekers heeft het ook te maken met de evolutionaire wetenschap. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat mannen een partner zoeken die fysiek aantrekkelijk is, en vrouwen de voorkeur geven aan een partner met een hoge status.

Als mannen een collega op z’n bek zien gaan tijdens een presentatie zullen ze in hun hoofd een vreugdedansje uitvoeren, net als wij dat doen als we een vrouwelijke collega zien binnenstappen met een verpest kapsel. Ook al is het niet zo letterlijk gesteld: ergens denken we dat het onze kansen bij het vinden van een partner vergroot.

Langs de lat

Daarnaast is er ook nog onze afgunst aan mensen die hun hoofd boven het maaiveld durven uitsteken, zoals BN’ers. Ons leedvermaak ten opzichte van bekende mensen, die we persoonlijk niet kennen en ons dus ook niet ‘bedreigen’ in het vinden van een partner, heeft in dit geval te maken met onzekerheid. Omdat deze mensen op televisie verschijnen zou je kunnen stellen dat ze meer talent hebben dan gemiddeld. En dat kan weer zorgen voor de nodige jaloezie, en dus pret als de persoon in kwestie faalt op wat voor manier dan ook.

Mensen die meer zelfvertrouwen hebben, zullen hier minder vatbaar voor zijn en dus niet gauw naar programma’s kijken die gestoeld zijn op leedvermaak, simpelweg omdat het voor hen geen vermaak oplevert.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock