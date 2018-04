Leef jij in huis met een echte sloddervos? Zo maak je het jezelf (en je partner) een stuk makkelijker

Een paar vieze sokken hier, een vuile onderbroek daar: het leven met een sloddervos is niet altijd even makkelijk. Want waar jij juist van het opruimen bent, is dit voor je vent een hele opgave. Maar hé, zo hebben we allemaal onze mindere kanten. Je kunt er daarom maar het beste van maken. En da’s echt een stuk makkelijker dan je misschien zou denken.

Het leven met een sloddervos (tijdens woordenwisselingen ook wel zooi- of troepmaker genoemd) is namelijk best te doen. Althans, met de juiste oplossingen dan. Want van dat geruzie en geschreeuw wordt het er echt niet beter op. Al denken we hier in the heat of the moment vaak anders over. Nee, wanneer je écht iets wil bereiken, moet je het heel anders aanpakken.

Dumpzones en schema’s

Vaak lopen we enorm gefrustreerd door het huis alle zooi van je partner weer op orde te brengen, om vervolgens een paar uur later weer precies dezelfde route af te leggen. Zolang jij niet rustig en duidelijk uitlegt hoe je het graag zou willen zien, zal jouw partner heus niet opeens uit zichzelf z’n troep gaan opruimen.

Ook kun je een soort ‘dumpzones’ maken, wat al snel als een soort routine aanvoelt. Denk aan een grote wasmand op de badkamer, een sleutelbakje in de gang, een lade waar jullie je portemonnee in leggen, en ga zo maar door. Niet alleen makkelijk om terug te vinden, maar oogt ook vele malen netter.

Daarnaast is het ook makkelijk om een soort schema te maken. Heb jij voor het eten gezorgd? Dan ruimt hij de vaatwasser in. Doe jij de was en het strijkgebeuren? Dan zorgt hij dat de wasmand (inclusief zijn vieze sokken etc.) in het washok klaarstaat. En zo kun je voor alles een soort schema maken.

Mindere punten

Last but not least, laat bepaalde dingen los en probeer niet de lerares uit te hangen. Geen sokken in de wasmand en heeft hij op een gegeven niks meer? Dikke pech voor hem, had ie ze maar in de wasmand moeten gooien. Die fout maakt die dan heus niet nog een keer. En zo wel? Ook jij hebt vast en zeker je mindere punten die je partner ook gewoon voor lief neemt.

Zo hebben we immers allemaal wat…