Op deze leeftijd is de kans op een quarterlifecrisis het grootst

Plotseling in huilen uitbarsten, angstig, stress en in de war zijn: het kunnen symptomen van een quarterlifecrisis zijn. Je hebt er vast weleens van gehoord en hoopt dat het jou niet gaat overkomen. Maar op welke leeftijd kun je ‘m nu eigenlijk verwachten?

LinkedIn zocht het uit en kwam tot de ontdekking dat 72 procent van de young professionals te maken kreeg met een quarterlifecrisis op de leeftijd van 26,9 jaar. Dit was voor het overgrote deel van de ondervraagden hét moment waarop ze twijfels hadden over hun carrière en keuzes in het leven. Dacht je dus de quarterlifecrisis over te hebben geslagen toen je je 25e levensjaar had overleefd? Think again.

Twijfels en onzekerheid

Waar de ondervraagden last van hadden tijdens hun quarterlifecrisis? Iets meer dan de helft (57 procent) had het idee dat ze niet het werk deden dat ze wilden, 46 procent voelde de druk om een levenspartner te vinden.

Volgens de onderzoekers hebben steeds meer mensen last van een quarterlifecrisis doordat het ons financieel steeds lastiger wordt gemaakt. Daarnaast zou social media een rol spelen, waar we ons leven continu (onbewust) vergelijken met dat van anderen. ‘De quarterlifecrisis is een periode van onzekerheid, twijfel en teleurstelling rondom je carrière, relatie en financiële situatie’, legt psycholoog Alex Fowke uit aan Metro UK. Volgens hem kan deze periode – houd je vast – zo’n 11 maanden duren.

Risico verkleinen

Het risico op een quarterlifecrisis verkleinen? Volgens de deskundige is het belangrijk om tijd voor jezelf vrij te maken, maar ook met anderen te praten. Met mensen die het werk doen dat je zou willen doen. Én met je vrienden, om je gevoelens te delen.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Metro UK | Beeld iStock