Leg je werk maar neer: overwerken is slecht voor je seksleven

Toch nog een uurtje langer blijven hangen op je werk, ’s avonds nog een deadline halen en tijdens het avondeten je mail checken: veel mensen werken niet alleen tijdens kantooruren. Overwerken sluipt er gemakkelijk bij in, terwijl het allesbehalve goed is voor je gezondheid én – o jee – je seksleven.

Want wie last heeft van werk gerelateerde stress, heeft minder zin in seks. Zo blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in Journal of Management.

Ochtend, middag, avond

Voor de studie werden 159 getrouwde koppels met fulltime banen gevolgd. Zij moesten allemaal drie vragenlijsten per dag invullen. In de ochtend moesten ze aangeven of ze de avond ervoor seks gehad hadden en hoe ze zich voelden toen ze wakker werden. ’s Middags moesten de deelnemers een vragenlijst invullen over hun gemoedstoestand op werk; de avondenquête ging over de werk-privébalans en eventuele problemen die daarbij kwamen kijken.

Stress en seks

Wat bleek? Hadden de koppels de avond van tevoren wél seks gehad, dan voelden ze zich de dag erna opvallend gelukkiger op werk. Had de ondervraagde stress vanwege werk en werkte deze persoon over, dan had-ie vaak minder zin in seks. Zowel mannen als vrouwen zouden dezelfde gevolgen ervaren van werk gerelateerde stress.

Geluksgevoel

‘Wanneer je seks hebt, komen de stoffen dopamine en oxytocine vrij. Deze stoffen zorgen voor een geluksgevoel’, legt hoofdonderzoeker Keith Leavitt van de Oregon State University uit. ‘Seks verbetert bovendien de slaapkwaliteit, waardoor je lichaam beter kan herstellen van de werkdag. En dat heeft weer positieve gevolgen voor je humeur.’

Bron Het Laatste Nieuws | Beeld Shutterstock