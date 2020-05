Lekker aan de knutsel: op deze manier helpen hobby’s je verder in je carrière

Nu je misschien wel meer tijd hebt door het thuiswerken, gaat het toch weer kriebelen. Vroeger kon je ultiem ontspannen van tekenen of een rondje skeeleren, maar door je drukke leven is dat al snel naar de achtergrond geschoven. Hét moment om hobby’s weer op te pakken, zeker omdat deze uitlaatklep je verder kan helpen in je carrière.

Zo bakten mensen massaal een bananenbrood, maar legt VIVA’s Lise je ook uit waarom dat helemaal niet nodig is. We hoeven natuurlijk niet massaal aan de nieuwe hobby, maar wie weet kan een oude gewoonte wel zorgen voor nét dat stukje meer ontspanning in je leven. Oók als dit alles dadelijk voorbij is.

Hobby’s carrière

Uit onderzoek gedaan in 2016 van de San Fransico State University blijkt namelijk dat een hobby hebben in je vrije tijd, juist voor een betere prestatie kan zorgen op je werk. Dat klinkt misschien gek, maar het kan een echte uitlaatklep zijn om iets te doen wat je leuk vindt. Denk maar na, hoeveel ben je tijdens het puzzelen nog bezig met randzaken? Juist, je focust je puur op welk stukje waar moet. Je stressniveau zal omlaag gaan en je voelt je na zo’n activiteit weer helemaal opgeladen om de volgende dag weer vol goede moed aan de slag te gaan.

Geen prestatie

Tijdens je hobby kun je de drang om te presteren dan ook even helemaal loslaten. Die puzzel hoeft niet binnen een uur af, je kunt heerlijk elke dag wat stukjes leggen. Naast al deze voordelen, stimuleren deze vrijetijdsbestedingen tevens nog eens je creativiteit. Ook ontdek je jezelf en je vaardigheden steeds meer door uit te vinden wat je wel én niet gelukkig maakt. Door dat inzicht te krijgen, kun je je ook weer verder ontwikkelen in je baan. Heel belangrijk dus voor je carrière, die hobby’s.

