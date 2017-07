Vakantiespam? We negeren onze smartphone juist als we op reis zijn

Tijdens de zomermaanden lijkt het alsof onze Instagramfeed en Facebooktijdlijn constant vol staan met vakantiekiekjes. Dat blijkt toch best mee te vallen, want bijna de helft van de Nederlanders negeert zijn of haar telefoon tijdens de vakantie en plaatst ook geen updates op social media. Say what?

Uit onderzoek van momondo.nl blijkt dat 45 procent van de Nederlanders zijn of haar telefoon tijdens de vakantie negeert.

Vrouwen zijn het minst geneigd om social media te gebruiken tijdens hun vakantie. 55 procent laat haar sociale netwerken voor wat ze zijn, tegenover 45 procent van de mannen. Zij plaatsen wél graag hoe fijn ze het hebben op vakantie. Zelfs 60 procent van de jongeren (18 – 22 jaar) geeft aan geen vakantie-updates te plaatsen.

Doei werkmail

Dankzij je smartphone ben je altijd bereikbaar, ook voor werkgerelateerde zaken. In de vakantie hebben we daar blijkbaar even geen zin in, want 33 procent antwoordt niet op zijn of haar werkmail, of verwijdert die mailbox zelfs van hun telefoon of tablet. Ook worden werkgerelateerde appjes en sms’jes (30 procent) en telefoontjes (29 procent) genegeerd. 29 procent geeft aan complete rust te willen en laat de telefoon of tablet gewoon uit.

Bron Momondo.nl | Beeld Sanoma Beeldbank