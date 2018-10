Let the voorpret begin: de eerste beelden van Aladdin zijn hier

Werden we twee jaar geleden nog getrakteerd op de live-action versie van Jungle Book, nu komt Walt Disney Studios met een andere remake van een tekenfilm uit de jaren negentig. De magische avonturen van Aladdin – je weet wel, die jongen op dat vliegende tapijt – worden momenteel in een live-action jasje gestoken en Disney trakteert alvast op de eerste trailer.

En nu hebben Aladdin, Yasmin en Geest geen introductie nodig, maar je wilt vast weten wie hun rollen gaan vertolken in de verfilming. Eerst nog even de regisseur: niemand minder dan Guy Ritchie heeft de regie in handen. Zijn werk kennen we allemaal van Snatch, King Arthur en Sherlock Holmes. En yes, dat belooft dus heel veel goeds.

Dan terug naar de acteurs en actrices. Aladdin wordt gespeeld door de Egyptische-Canadees Mena Massoud. Hij heeft al in een aantal eerdere films gespeeld, maar waarschijnlijk gaat dit zijn grote doorbraak betekenen. Yasmin wordt gespeeld door de Britse Naomi Scott. Je zou haar kunnen kennen van de Power Rangers. En heel leuk: Will Smith speelt de geest. Dat kan niet anders dan vermakelijk worden. Benieuwd naar de eerste trailer? Je bent niet de enige, al 14 miljoen kijkers gingen je voor. Zie hieronder!

Aladdin is vanaf 24 mei 2019 te zien in de bioscopen!

