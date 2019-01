Let’s KonMari: dit zijn vijf manieren waarop je hersenen worden beïnvloed door rommel

Een opgeruimd huis staat voor een opgeruimd hoofd, dat is iets waar opruimgoeroes als Marie Kondo bij zweren. Waarom is dat?

Tidying Up met Marie Kondo staat op Netflix en alle kijkbuiskinderen ontvangen de tips van de opruimgoeroe met open armen. Want rommel, het is iets waar we allemaal mee worstelen. De kledingkast die uitpuilt met kleding die je nooit draagt, de zolder die je amper nog kunt betreden of het propvolle berghok achter die gesloten deur… Ieder huis heeft wel een rommelig plekje. Die rommel ziet er al snel uit als chaos, achterstand en uitstel. Dit heeft ook invloed op je hersenen. Sterker nog, je geest wordt op vijf verschillende manieren beïnvloedt door rommel in je huis.

Rommel zorgt voor een extra dosis prikkels – en we krijgen er al zo veel

Bij rommel zie je vaak door de bomen het bos niet meer, want er gebeurt héél veel in je gezichtsveld. Wil je beginnen met opruimen, dan dringt de vraag ‘waar moet ik beginnen’ zich al snel op. Deze vraag vertaalt zich in je hersenen naar ‘waar moet ik op focussen?’ ‘Rommel bombardeert als het ware onze geest met overbodige stimuli, waardoor ons bewustzijn overuren draait en bezig is met informatie die eigenlijk niet eens zo belangrijk is,’ aldus psycholoog Sherri Carter aan Psychology Today. Het is moeilijk om dat te zien waar je op moet focussen. Rommel zorgt voor meer stress

Een studie uit 2010 ontdekte dat vrouwen die in rommelige ruimtes wonen vaak hogere cortisolgehaltes hebben dan normaal, en dat zowel overdag als ’s nachts, wanneer cortisol normaal zou moeten dalen. Dat had een effect op de gemoedstoestand van hun partners en hun relatie.

Marie Kondo heeft gelijk

‘Maakt het je gelukkig?’ Het is de vraag die het fundament vormt van de opruimtheorie van Marie Kondo. Zij stelt dat je je bij elk tastbaar iets de vraag moet stellen of het gevoelens van geluk oproept. Zo niet, dan weg ermee. Dit is gebaseerd op het feit dat we al snel sentimentele waarde hangen aan spullen: herinneringen, liefde, hoop. In de meeste gevallen kan het zijn dat je letterlijk en figuurlijk moet leren loslaten. Een studie uit 2016 toonde aan dat persoonlijke hechting aan objecten ons sneller het gevoel kan geven dat we ergens ‘thuis’ zijn, maar er is een keerzijde aan de medaille. Rommel kan mensen een negatief gevoel geven over een ruimte. Je oordeel wordt minder betrouwbaar

Rommel maakt je zicht troebel en hierdoor kun je letterlijk de dingen niet goed zien. Uit een onderzoek uit 2006 blijkt dat we in een rommelige sfeer geneigd zijn een oordeel te vormen dat niet even goed en eerlijk is. De rommel laat ons minder goed nadenken dan dat we zouden willen. Rommel maakt impulsief

Een opgeruimd huis zorgt dus voor een opgeruimd hoofd. Je ziet helder en hebt je prioriteiten beter op orde. Weet je dat mensen met veel rommel veel meer online shoppen dan mensen zonder rommel? Dat toonde een studie uit 2014 aan. Mensen in een rommelige kamer zeggen vaker ‘ja’ op impuslieve aankopen dan mensen die in opgeruimde kamers leven.

