Wat leuk: er komt een filmfestival speciaal voor GIFs

Kun jij je een leven zonder GIFs voorstellen? Wij ook niet meer. Want het fijne aan een GIF is dat je weet dat je boodschap altijd met een vleugje humor aankomt, en hey, dat zijn de leukste berichten toch? In New York brengen ze binnenkort een mooie ode aan de GIF: daar vindt een filmfestival plaats voor films die korter dan 18 seconden duren.

De initiatiefnemers van het festival zijn – logischerwijs – de mensen van Giphy, het grootste platform voor het delen van GIFs. Volgens het bedrijf kunnen mini-filmpjes net zo creatief, entertainend en ontroerend zijn als de beelden die worden vertoond op traditionele filmfestivals.

‘Bij Vine vertelden mensen zelfs verhalen in zes seconden,’ vertelt een woordvoerder van Giphy. ‘Die waren heel entertainend. Waarom zouden filmmakers geen meeslepende, professionele kunst die minder dan 18 seconden duurt, kunnen inzenden?’

Het Giphy Film Fest vindt plaats op 8 november in New York. Er zijn vijf categorieën op het festival: stop-motion, animatie, experimenteel, verhalend en de ‘wildcard’ categorie (oftewel: overig). Het filmfestival is alleen op uitnodiging te bezoeken, maar de vijf finalisten zullen uitgebreid gepromoot worden. De winnaar neemt 10.000 dollar mee naar huis.

