4x zo wordt je werk (nog) leuker + WIN

Hik je er na je vakantie ook zo tegenaan om op maandagochtend weer naar kantoor te gaan? Gelukkig kun je je baan met een paar simpele trucs stukken leuker maken. Ook als je job al geweldig is.

Viva samen met Asus

1. Maak een moodboard

Ga er een middag voor zitten en maak een collage met de allerleukste foto’s van jou en je vrienden, toegangskaartjes van festivals en inspirerende quotes uit magazines. Bevestig je kunstwerk op een zichtbare plek, bijvoorbeeld naast je bureau. Elke keer als je ernaar kijkt, krijg je een mentale oppepper.

2. Koop een vriend

Je collega’s heb je niet voor het uitkiezen, dus het kan best wezen dat je ze na flauwe mop nummer tien helemaal zat bent. Om te voorkomen dat je op een dag iets zegt of doet waar je later spijt van krijgt: koop een vriend. Een plant om specifieker te zijn. Planten zeggen nooit stomme dingen, verbeteren je concentratievermogen, en geven zuurstof en energie. Kies voor zo’n zelfvoorzienend geval in een stolp of weckpot, dan overleeft ie ook de weekenden en vakanties zonder kleerscheuren.

3. Get your shit together

Oftewel: opruimen, weggooien en ordenen. Zorg er dan meteen voor dat je alles binnen handbereik hebt. Zoals de mok waar je elke dag uit drinkt, de fijnste pennen, speakers met een scherp geluid, post-its in jouw lievelingskleur en – last but not least – een melkopschuimer voor de beste cappuccino.

4. Scoor een designgadget

En daarmee bedoelen we de ultieme smartphone. Want daarmee worden alle je e-mails, business calls en social-media-updates net dat stukje leuker. Tip van de redactie: de superdunne, lichte en stijlvolle Asus ZenFone 3 Zoom S. Die heeft namelijk een enorme accu die maar liefst twee dagen meegaat. Met 64GB geheugen hoef je je ook geen zorgen te maken dat je telefoon vol komt te zitten. Ook qua fotografie is de ZenFone 3 Zoom S de beste keuze: je maakt er door de speciale lens foto’s mee die eruitzien alsof ze zijn geschoten door een pro. Kun je ook meteen de beste foto’s schieten voor je moodboard. En vooruit, ook de mooiste selfies. En wist je al dat je deze geweldige smartphone kan winnen?

Win een gloednieuwe Asus ZenFone 3 Zoom S

Wij mogen een ZenFone 3 Zoom S weggeven! Kans maken? Doe mee!