Kijktip voor vanavond: Lief en leed op Parc Beaugarde

Net buiten Culemborg ligt aan een vredig meertje ‘Parc Beaugarde’. Dit vakantieparadijs is de laatste jaren een toevluchtsoord geworden voor mensen die het even moeilijk hebben. Veel van hen hebben schulden, zijn uit huis gezet of hebben snel een nieuw onderkomen nodig vanwege een scheiding. Hans Pool maakte een documentaire, Lief en leed op Parc Beaugarde, waarbij de focus vooral ligt op de gescheiden inwoners van Parc Beaugarde.

Tranendal

Afgelopen zomer heeft Hans Pool, zelf gescheiden, zijn zomervakantie doorgebracht op het park. Hij leerde de medebewoners kennen en portretteerde vijf persoonlijke verhalen die zich afspeelden in het, in de volksmond genaamde, tranendal. Eén maand lang kletste hij met de bewoners en legde hij hun persoonlijke verhalen vast. Hoe zijn ze in Parc Beaugarde terecht gekomen? ‘Het was niet moeilijk om ze open te laten zijn. Iedereen heeft een verhaal, en juist in zo’n situatie wil je dat wel kwijt.’

2DOC: Lief en leed op Parc Beaugarde wordt vanavond om 20:55 uur uitgezonden op NPO2.

Beeld: KRO NCRV