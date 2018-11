Life after Temptation Island: dit koppel heeft hun eerste huis gekocht

De Temptation Island-aftermath is nog steeds volop bezig. Alex en Niels maken regelmatig ruzie, Rosanna zit iedere week opnieuw in de beautysalon en Pommeline en Fabrizio schnabbelen erop los. Business as usual dus. Ook Vanessa en Jeremy, het enige koppel dat de verleiding wist te weerstaan, hebben de draad van het gewone leven na de laatste uitzending opgepakt. Met als klap op de vuurpijl: ze hebben samen een huis gekocht.

Van eiland naar huis

Vanypany, zoals Vanessa zichzelf op Instagram noemt, kondigt met een smile van oor tot oor het nieuws aan op the gram. ‘Een tijdje geleden had ik aangekondigd dat er leuk nieuws aan zat te komen.. Ik vind het super leuk om dit nieuws met jullie te delen, want WIJ HEBBEN ONS EERSTE HUISJE GEKOCHT! Eindelijk samenwonen na 7 jaar! 🏡❤️ sorry voor het lange wachten guys! We zijn zelf heel excited! En kunnen niet wachten om het hele proces met jullie te delen. Het eerste beginnetje is al gemaakt in de nieuwe vlog! Go check it out! Link in de bio ‼️

Vlog

Vanessa gebruikt het heugelijke nieuws tevens om haar nieuwe carrièrepad aan te kondigen: haar eerste vlog staat online. Ga jij ‘m kijken?

