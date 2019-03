Zo kan het ook: dit Australische bedrijf geeft werknemers 12 weken ‘life leave’-vakantie

Ben je in Nederland in vaste dienst? Dan moet je het doen met zo’n 25 vakantiedagen per jaar. Omgerekend iets meer dan drie weken. In Australië doen ze daar een schepje bovenop: een bedrijf geeft haar werknemers nu 6 tot 12 weken verlof om op ‘life leave’ te gaan.

Life leave

Deze life leave optie houdt in dat werknemers drie maanden lang vakantie kunnen vieren. Handig voor als je eens een keer een langere reis wilt maken.

Alternatieven

En dat is nog niet alles, want het bedrijf lanceert per 1 april twee nieuwe ‘life leave’-opties. De eerste optie noemen ze term-time working. Dit houdt in dat werknemers full-time kunnen werken tijdens het schooljaar en tijdens de schoolvakanties vrij zijn. Handig dus voor alle ouders.

Maar ook voor alle kinderloze werknemers is er een goed alternatief: zij kunnen ervoor kiezen om drie maanden lang part-time te werken.

Ernst & (forever) Young

Om welk magische bedrijf gaat het hier? Een van ’s werelds grootste accountancy-kantoren: Ernst & Young. De woordvoerder van de Australische dependance, Kate Hillman, legt uit: ‘We merken dat er een groeiende vraag naar een flexibele werkomgeving is. Niet alleen voor werkende ouders, maar ook in het algemeen. We willen hierin innoveren zodat we de goede werknemers niet verliezen wanneer ze hun passies buiten werk najagen.’

De woordvoerster onthult ook dat de instroom van de ‘travel minded’ millennials tot inspiratie voor deze nieuwe koers heeft geleid. Ze zegt dat millennials ‘de vraag naar flexibiliteit simuleren, omdat hun voorkeur voor diverse en stimulerende loopbaanervaringen de traditionele werkplekken en tijdlijnen overstijgt.’

Met succes

Uit de eerste resultaten van de ‘life leave’ is inmiddels gebleken dat de betrokkenheid van werknemers met zo’n 11% (!) is gestegen.

Dus joehoe, welk Nederlands bedrijf gaat als eerste dit voorbeeld volgen?

